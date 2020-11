Bernhard wird SHFV-Verbandssportlehrerin

Anouschka Bernhard, ehemalige Nationalspielerin und U-Nationaltrainerin, wird die neue Verbandssportlehrerin des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV). Die 50-Jährige tritt die Nachfolge von Dieter Bollow an, der den Verband zum Ende des Jahres aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird. Bernhard wird ab Januar 2021 die sportliche Leitung im Frauen- und Mädchenbereich inklusive aller Juniorinnen-Auswahlmannschaften übernehmen und insbesondere für die weibliche Talentförderung verantwortlich zeichnen.

Neben der Leitung des Frauen- und Mädchenbereichs wird Bernhard mit ihren Qualitäten und Fähigkeiten auch die Traineraus- und Fortbildung des SHFV bereichern. So wird sie im Rahmen ihrer Tätigkeit unter anderem B-Lizenz-Ausbildungen und -Prüfungen als Referentin begleiten.

"Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit und in der schleswig-holsteinischen Fußballfamilie", sagt Bernhard. "Ich bin sicher, dass wir mit dem vorhandenen Potenzial und der Leidenschaft aller Beteiligten den Fußball insgesamt und den Frauen- und Mädchenfußball im Norden im Speziellen weiter stärken und profilieren können."

"Bernhard ist eine absolute Expertin"

Uwe Döring, Präsident des SHFV, freut sich: "Mit Anouschka Bernhard wird der sportliche Bereich des Verbandes durch eine absolute Expertin verstärkt und die Bedeutung für unseren Frauen- und Mädchenfußball einmal mehr unterstrichen. Wir haben eine perfekte Nachfolge für unseren langjährigen Kollegen Dieter Bollow gefunden. Gemeinsam mit unserem sportlichen Leiter Björn Rädel und unserem Verbandssportlehrer Michael Hopp wird Anouschka Bernhard den sportlichen Bereich durch ihr Fachwissen und ihre exzellenten Qualitäten auf einem hohen Level weiterentwickeln."

Bernhard war von 1997 bis 2002 zunächst als Trainerin beim FSV Frankfurt tätig und übernahm zwischenzeitlich das Traineramt an der University of North Carolina (Chapel Hill, USA) und der Studentinnen-Nationalmannschaft des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes. Nach einer achtjährigen Tätigkeit bei Hertha BSC als Jugendkoordinatorin, übernahm sie 2011 als Nationaltrainerin die U 16- und U 17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Unter ihrer Leitung konnte viermal der Europameistertitel gewonnen werden, zudem begleitete sie zahlreiche Spielerinnen auf dem Weg in die A-Nationalmannschaft. Auf DFB-Ebene war Anouschka Bernhard für die Koordination und Durchführung von Sichtungs- und Vorbereitungslehrgängen verantwortlich und leitete zahlreiche Fort- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer. Zudem schloss Bernhard ein Studium der Sportwissenschaften erfolgreich ab, ergänzte dieses um ein Studium im Sportmanagement und war Teilnehmerin eines zwölfmonatigen FIFA-Mentoring-Programms.

