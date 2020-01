Bernhard nominiert U 16-Kader für UEFA-Turnier in Portugal

DFB-Trainerin Anouschka Bernhard hat den 20 Spielerinnen umfassenden Kader für das anstehende UEFA-Turnier in Portugal bekanntgegeben. Die U 16-Juniorinnen treffen an der Algarve am 14. Februar (ab 14 Uhr) auf Frankreich, am 16. Februar (ab 17 Uhr) auf die Niederlande und am 19. Februar (ab 11 Uhr) zum Abschluss auf Gastgeber Portugal.

"Nach dem intensiven Trainingslager in Spanien freuen wir uns auf die drei hochkarätigen Spiele in Portugal", sagt Bernhard. "Das Turnier gibt uns die Möglichkeit, die Themen aus dem Trainingslager im Wettspiel umzusetzen und auszuprobieren. Für die Spielerinnen ist das eine tolle Gelegenheit, sich zu präsentieren und in ihrer Entwicklung weiter voranzukommen. Für uns sind die Spiele gegen Frankreich, Portugal und die Niederlande ein sehr guter Gradmesser und eine Standortbestimmung, woraus wir viele Erkenntnisse ziehen können."

Fünf Spielerinnen noch ohne U 16-Einsatz

Im aktuellen Kader sind in Torhüterin Kiara Beck, Abwehrspielerin Emy Bührig und den drei Offensivkräften Fiona Gaißer, Jenny Leonie Löwe sowie Daphina Redzepi fünf Akteurinnen noch ohne Länderspieleinsatz im aktuellen Jahrgang.

Die DFB-Juniorinnen bestreiten in Vila Real de Santo Antonio ihre Saisonspiele drei, vier und fünf. Im November schlugen die deutschen Nachwuchskickerinnen bei der Länderspielreise nach Dänemark die Gastgeberinnen im ersten Spiel 6:1, der zweite Vergleich endete mit einem Unentschieden.

[dfb]