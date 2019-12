Bernhard: "Wir sind in beide Spiele mit einer wirklich guten Einstellung gestartet"

Bernhard: "Das Entwicklungspotenzial ist noch groß"

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben in der vergangenen Woche im Rahmen einer Länderspielreise nach Dänemark zwei Länderspiele gegen den Gastgeber bestritten. Im DFB.de-Interview spricht Trainerin Anouschka Bernhard über die bisherigen Leistungen ihrer Mannschaft und die nächsten Schritte in der Entwicklung der Spielerinnen.

DFB.de: Frau Bernhard, Ihre Mannschaft hat im ersten Spiel 6:1 gegen Dänemark gewonnen. Das zweite Spiel endete 1:1. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung Ihrer Mannschaft?

Anouschka Bernhard: Wir sind mit beiden Spielen zufrieden. Die Spielerinnen haben viele Dinge gut umgesetzt, die wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben.

DFB.de: Inwiefern hat sich der Auftritt der Mannschaft in den beiden Spielen unterschieden?

Bernhard: Der Auftritt hat sich im Wesentlichen kaum unterschieden. Wir sind in beide Spiele mit einer wirklich guten Einstellung gestartet. Man konnte allen Spielerinnen ansehen und anmerken, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen und die Vorgaben aus dem Training umsetzen wollten. Dabei haben sie als Team agiert, was uns wichtig ist.

DFB.de: Auf welche taktischen Themen haben Sie sich mit Ihrer Mannschaft im Training bei diesem Lehrgang fokussiert?

Bernhard: Der Fokus dieser Länderspielreise lag auf der individuellen Entwicklung der Spielerinnen im taktischen und technischen Bereich. Das bedeutet, wir haben den Schwerpunkt darauf gelegt, die Spielerinnen zu befähigen, sich in verschiedenen Situationen taktisch richtig zu verhalten und kluge Entscheidungen zu treffen.

DFB.de: Welche Schlüsse ziehen Sie aus den beiden Spielen im Nachgang? Gibt es Verbesserungspotenzial?

Bernhard: Ja, natürlich gibt es das. Das Entwicklungspotenzial von Spielerinnen dieser Altersstufe ist noch groß. Wir werden in den nächsten Wochen weiter an der individual-taktischen Ausbildung arbeiten. Dazu zählt das individuelle Offensivverhalten wie beispielsweise das Offensive Eins-gegen-Eins. Außerdem fokussieren wir uns darauf, aus Ballbesitz heraus gefährlich ins letzte Drittel und zum Abschluss zu kommen. Die Spielerinnen bringen verschiedene Fähigkeiten und Erfahrungen mit, unsere Aufgabe ist es, mit ihnen Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Spielmomente zu erarbeiten, die sie situationsgerecht anwenden können.

DFB.de: Gibt es nach einer solchen Länderspielreise diesbezüglich ein Abschlussgespräch mit den Spielerinnen?

Bernhard: Wir sprechen am Ende des Lehrgangs mit allen Spielerinnen über Dinge, die uns während der Spiele und der Trainingseinheiten aufgefallen sind. Daraus resultierend bekommen sie Aufgaben, die sie in den nächsten Wochen im Verein oder Verband, mit Hilfe der Trainerteams vor Ort, trainieren und verbessern können.

DFB.de: Im Februar 2020 steht das UEFA Development Tournament an der Algarve an. Sind die Hausaufgaben, die Sie eben angesprochen haben, schon eine Art Vorbereitung auf das Turnier?

Bernhard: Die Aufgaben zielen nicht ausschließlich auf das Development Tournament ab, sondern vielmehr grundsätzlich auf die zukünftige Entwicklung der Spielerinnen. Natürlich ist das Turnier ein Gradmesser der ersten Jahreshälfte 2020, da wir drei Länderspiele auf hohem Niveau bestreiten werden. Darüber hinaus ist jedoch wichtig, die Spielerinnen bestmöglich auszubilden, weiterzuentwickeln und vorzubereiten, sodass ihnen der Sprung in die U 17 gelingen kann.

DFB.de: Wie sehen die nächsten Schritte mir Ihrer Mannschaft aus?

Bernhard: Ende November treffen wir uns zu einem kurzen Lehrgang über drei Tage in Kaiserau. Im Januar nächsten Jahres fahren wir ins Wintertrainingslager nach Spanien. Dort haben wir neun Tage Zeit, intensiv mit den Spielerinnen zu arbeiten. Darauf folgt das Development Tournament in Portugal. Im Saisonverlauf haben wir weitere Länderspiele und Lehrgänge, die wir nutzen werden, um an der individuellen Ausbildung der Spielerinnen zu arbeiten.

