Bernd Neuendorf: "Wir freuen uns auf ein einzigartiges Jahr"

Zum Jahreswechsel blickt Bernd Neuendorf noch mal auf 2023 zurück und spricht über das gerade begonnene Jahr, in dem die EURO 2024 in Deutschland der Höhepunkt zu werden verspricht.

Liebe Freundinnen und Freunde des Fußballs,

voller Vorfreude und Motivation blicken wir im gesamten deutschen Fußball dem Beginn des neuen Jahres entgegen. Denn nach 36 Jahren findet dann wieder eine EM in Deutschland statt – und zwar in ganz Deutschland. 1988, als die Europameisterschaft zum letzten und bisher einzigen Mal nach Deutschland vergeben wurde, war unser Land noch geteilt. Im kommenden Jahr sind – neben dem Neuling Dortmund im Westen – Leipzig und Berlin im Osten erstmals EM-Spielorte.

Bei der Europameisterschaft in Deutschland 2024 wollen wir wie zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2006, nicht nur perfekte Gastgeber sein und ein unbeschwertes Fußballfest organisieren. Es ist unser erklärtes Ziel, dass insbesondere auch der Fußball an der Basis von dieser Europameisterschaft profitieren soll, unsere mehr als 24.000 Vereine im ganzen Land, die im Kleinen so viel Großartiges leisten. Auf und neben dem Platz.

Mit der DFB-Vereinsaktion „Punktespiel“ zur Europameisterschaft 2024 sorgen wir dafür, dass die Vereine an der Basis an der EM teilhaben. Wir wollen, dass die EURO 2024 für sie ein echter Gewinn wird und langfristig nachwirkt. Unsere Vereinsaktion ist ein Baustein, um unsere vielen Vereine fit für die Zukunft zu machen. Sie setzt nicht nur wichtige Impulse für Trainer*innen, Schiedsrichter*innen und für die Gewinnung neuer Vereinsmitglieder. Sie unterstützt Vereine auch im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Wir möchten, dass über das Turnier hinaus etwas bleibt von dieser EURO - und das nicht nur in den zehn Host Cities. Wir werden darüber hinaus mit unserer Aktion „Fußballzeit ist die beste Zeit“ sichtbar machen, was der Fußball für jede und jeden Einzelnen von uns bedeutet.

Ich freue mich sehr auf dieses Turnier: Wir werden begeisternde Spiele sehen und eine tolle Stimmung auf den Rängen erleben. Es wird ein europäisches Fest des Fußballs! Menschen aus allen Teilen unseres Kontinents kommen zu uns, um ihre Teams zu unterstützen. Wir werden uns als sympathisches, herzliches und offenes Land präsentieren. Die Faszination unseres Sports und die verbindende Kraft des Fußballs werden in ganz Deutschland sicht- und spürbar sein. Schon das Eröffnungsspiel unserer Mannschaft gegen Schottland in München verspricht einen äußerst stimmungsvollen Auftakt.

Unsere Nationalmannschaft wird ihre Fans bei der EURO wieder begeistern, davon sind wir alle überzeugt. Mit der Bilanz des Länderspieljahrs 2023, in dem wir das 1000. Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft feiern konnten, können wir nicht zufrieden sein. Aber Bundestrainer Julian Nagelsmannn und sein Team werden die Monate bis zum EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni nutzen, um die Mannschaft optimal auf das Turnier vorzubereiten.

Optimal vorbereitet für die WM war unsere U 17-Nationalmannschaft mit Trainer Christian Wück. Mit dem erstmaligen Gewinn des Weltmeistertitels hat sie Geschichte geschrieben. Dieser historische Erfolg ist ein großartiger Jahresabschluss, der uns beim DFB Rückenwind für das EM-Jahr 2024 geben wird. Das war ein echtes Ausrufezeichen einer herausragenden Mannschaft - ein wahres Wintermärchen.

Von großer Bedeutung für unseren Fußball in Deutschland ist im kommenden Jahr auch das Votum über die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Gemeinsam mit unseren Freunden aus den Niederlanden und Belgien haben wir eine überzeugende Bewerbung eingereicht, die mich optimistisch stimmt, dass die FIFA auf ihrem Kongress im Mai in Bangkok die richtige Entscheidung trifft.

Unsere Frauen-Nationalmannschaft hat nach der Weltmeisterschaft, die für uns alle enttäuschend verlaufen ist, unter Trainer Horst Hrubesch zurück in die Spur gefunden und sich durch den Gruppensieg in der UEFA Nations League für das Finalturnier im Februar qualifiziert. Unser Traum von der Olympia-Teilnahme lebt also weiter. Die Olympischen Spiele, die keine zwei Wochen nach dem EM-Finale eröffnet werden, sind ein weiteres Highlight des großen Sportjahres 2024, das im Januar bereits mit der Handball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt. Wir freuen uns auf ein einzigartiges Jahr im Zeichen des Sports.

Ich wünsche Ihnen nun alles Gute für das neue (EM-) Jahr.

Ihr Bernd Neuendorf

DFB-Präsident

[dfb]