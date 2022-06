Bernd Neuendorf besucht DFB-Frauen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf stattete der Frauen-Nationalmannschaft am heutigen Mittwoch einen Besuch im Rahmen ihres Pre-Camps ab. Bei einem gemeinsamen Mittagessen mit dem kompletten Team ging es in erster Linie um ein erstes Kennenlernen: "Mir war es wichtig, mich bei der Mannschaft vorzustellen, bevor es im Juli mit der Europameisterschaft losgeht. Wenn es in Vorbereitung auf das Turnier noch Fragen oder Anregungen gibt, stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung", versicherte Neuendorf.

Derzeit absolviert das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das erste von insgesamt drei Trainingslagern in Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Die jetzige Maßnahme mit zunächst 20 ausgewählten Spielerinnen läuft noch bis Donnerstag, der komplette erweiterte Kader kommt erst beim zweiten Lehrgang am kommenden Sonntag in Herzogenaurach zusammen. Für das erste EM-Spiel am 8. Juli gegen Vize-Europameister Dänemark kündigte Neuendorf seinen Besuch an: "Meine feste Absicht ist es, dass ich in England beim Turnier dabei bin. Ich werde für das erste Spiel gegen Dänemark meinen Urlaub unterbrechen und hoffe natürlich auf einen Erfolg und drei Punkte."

Spielführerin Alexandra Popp sprach im Anschluss von einem "sehr, sehr guten Austausch". Der DFB-Präsident habe zugesichert, dass man jederzeit auf ihn zugehen könne. "Es war ein gutes Gespräch", betonte die 31-Jährige: "Es war wichtig, dass er vor der EM noch einmal Präsenz gezeigt hat, um seine Wertschätzung für uns zu teilen."

[ag]