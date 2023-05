Bernd Neuendorf beim Fan-Club-Betreuertreffen in Frankfurt

Am Montag haben sich die ehrenamtlichen Betreuer im Fan Club Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt getroffen, um unter anderem über die anstehenden Aufgaben, Turniere und Länderspiele zu diskutieren. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf nahm sich Zeit, um an der Diskussion teilzunehmen.

Besonders herausfordernd gestaltet sich für Fans in diesem Jahr die Reiseplanung zu Länderspielen, da diese durch die fehlende Teilnahme an der EM-Qualifikation noch nicht alle im Detail feststehen. Des Weiteren tauschten sich die Teilnehmer über die Planung für die beiden anstehenden Turniere in diesem Sommer aus. Die Sektion Mitteldeutschland wird mit rund 90 Fans zur Frauen-WM nach Australien und Neuseeland reisen. Während der Gruppenphase der U 21-Europameisterschaft werden aus dem Betreuerkreis etwa 100 Fans in Georgien vor Ort sein.

Wer Anregungen, Fragen oder Ideen rund um den Fan Club Nationalmannschaft hat, kann gerne jederzeit mit uns per Mail unter fanclub-service@mein.dfb.de in Austausch treten.