Berliner Duell im Achtelfinale

Das Berliner Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin ist eines der Highlights im Achtelfinale des DFB-Pokals. Vorjahressieger Borussia Dortmund tritt bei Zweitligatabellenführer FC St. Pauli an. Das ergab die Auslosung im Rahmen der ARD-Sportschau am Sonntagabend mit Ziehungsleiter Benedikt Höwedes und "Losfee" Peter Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der von der Flutkatastrophe betroffenen SG Ahrtal. Der TSV 1860 München, letzter im Wettbewerb verbliebener Drittligist, empfängt Zweitligist Karlsruher SC.

Zudem kommt es zum badischen Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg sowie zur DFB-Pokalfinalneuauflage von 1992 zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach. In einem weiteren Klassiker hat der 1. FC Köln den Hamburger SV zu Gast.

Die Achtelfinalpartien werden am 18./19. Januar 2022 ausgetragen, das Viertelfinale folgt am 1./2. März. Die Halbfinals finden am 19./20. April statt, das Finale im Olympiastadion Berlin ist für den 21. Mai 2022 terminiert.

Das Achtelfinale

Bundesliga - Bundesliga

TSG Hoffenheim - SC Freiburg

Hertha BSC - 1. FC Union Berlin

VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05

Bundesliga - 2. Bundesliga

FC St. Pauli - Borussia Dortmund

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln - Hamburger SV

RB Leipzig - FC Hansa Rostock

3. Liga - 2. Bundesliga

TSV 1860 München - Karlsruher SC

