Berlin-Forum für junge Engagierte: Jetzt hier bewerben!

Die Stiftung der Nationalmannschaft und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) laden zum Berlin-Forum für junge Engagierte ein. Im Mittelpunkt stehen junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagiere, zwischen 18 und 27 Jahren. Die Veranstaltung findet vom 19. September 2023 bis zum 21. September 2023 im Landgut Stober sowie im Deutschen Bundestag statt. Ab sofort kann man sich um die Teilnahme bewerben.

Neben dem Kennenlernen und der Vernetzung untereinander stehen mehrere Workshops auf dem Programm. Bei diesen können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Thema Nachwuchsgewinnung sowie zur Nationalen Engagementstrategie des Bundes austauschen, gemeinsame Beiträge erarbeiten, Tipps bekommen und mit ihren Ideen zur Weiterentwicklung ehrenamtlichen Engagements in Deutschland beitragen.

Als besonderes Highlight besuchen die Teilnehmenden den Deutschen Bundestag sowie das Bundesministerium des Innern und für Heimat. Im Bundestag freuen sich Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, die sportpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen und DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf den persönlichen Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

"Ohne das Ehrenamt läuft unsere Gesellschaft nicht rund"

Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements ist ein besonderer Schwerpunktbereich der Stiftung der Nationalmannschaft. "Das Engagement der Jüngsten liegt uns am Herzen – deshalb fördern wir sie", betont Manuel Neuer, der Vorsitzende des Stiftungsrates. Sein Teamkollege Joshua Kimmich ergänzt: "Ohne das Ehrenamt läuft unsere Gesellschaft nicht rund". Mit dem Programm in Berlin sollen daher junge Engagierte in ihren Fähigkeiten gestärkt werden.

"Mit dem Berlin-Forum bieten wie eine tolle Chance für junge Engagierte, um sich mit Gleichgesinnten aus ganz Deutschland zu vernetzen und einen intensiven Einblick hinter die Kulissen der Sport- und Engagementpolitik zu wagen. Vielen Dank an die Stiftung der Nationalmannschaft, dass wir das Programm gemeinsam möglich machen", sagt Jan Holze, Vorstand der DSEE.

Das Ehrenamt nachhaltig stärken

Die Stiftung der Nationalmannschaft entstand im Frühsommer 2020. Die Einrichtung engagiert sich unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Förderung des Sports und der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat im Juli 2020 ihre Arbeit in Neustrelitz aufgenommen. Ziel der Stiftung ist es, insbesondere in strukturschwachen Landesteilen das Ehrenamt nachhaltig zu stärken – in Abstimmung mit bereits bestehenden Bundesprogrammen. Sie ist die erste zentrale Anlaufstelle, die bundesweit ehrenamtlich Engagierte unterstützt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung unter folgendem Link.

[dfb]