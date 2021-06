Berger sagt ab, Johannes nachnominiert

Ann-Katrin Berger hat ihre Teilnahme an den beiden Länderspielen der Frauen-Nationalmannschaft gegen Gastgeber Frankreich in Straßburg am 10. Juni (ab 21.10 Uhr, live auf Sportschau.de) und gegen Chile in Offenbach am 15. Juni (ab 15 Uhr, live im ZDF) aus persönlichen Gründen abgesagt.

Für die Torhüterin vom Champions-League-Finalisten und englischen Meister FC Chelsea wurde Stina Johannes von der SGS Essen nachnominiert