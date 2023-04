Bereits über 30.000 Karten für DFB-Spiel gegen Brasilien verkauft

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft erwartet im Nürnberger Max-Morlock-Stadion eine tolle Kulisse: Für die Partie des Teams von Martina Voss-Tecklenburg gegen Brasilien am 11. April 2023 (ab 18 Uhr, live in der ARD) sind bereits mehr als 30.000 Karten verkauft worden.

Das entspricht der höchsten Zuschauer*innenzahl bei einem Heimspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft seit fast zehn Jahren. Zuletzt spielte die deutsche Auswahl 2017 gegen die Südamerikanerinnen. Karten für den Test gegen Brasilien sind weiterhin im DFB-Ticketportal sowie am Spieltag an der Tageskasse ab 16.30 Uhr am Eingang Nord erhältlich.