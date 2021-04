Benkarth muss passen, Johannes nachnominiert

Nächste Absage für die Frauen-Nationalmannschaft: Aufgrund von Kniebeschwerden fällt Laura Benkarth vom FC Bayern München für die beiden Länderspiele der DFB-Auswahl gegen Australien am Samstag, 10. April (ab 16.10 Uhr, live in der ARD), und gegen Norwegen am Dienstag, 13. April (ab 16 Uhr, live im ZDF) in der BRITA-Arena in Wiesbaden aus.

Für Benkarth nominierte Martina Voss-Tecklenburg Stina Johannes von der SGS Essen nach.

[dfb]