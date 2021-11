Benkarth fällt für WM-Qualifikation aus

Torfrau Laura Benkarth vom FC Bayern München muss aufgrund von Kniebeschwerden für die kommenden beiden WM-Qualifikationsspiele der Frauen-Nationalmannschaft passen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete vorerst auf eine Nachnominierung.

Die DFB-Auswahl trifft am Freitag, 26. November (ab 16 Uhr, live im ZDF) in Braunschweig auf die Türkei und am 30. November (ab 19 MEZ, im Livestream auf ZDF.de) in Faro auf Gastgeber Portugal. Im Aufgebot befinden sich noch 25 Spielerinnen, die sich am Montagnachmittag in Wolfsburg zur Vorbereitung auf die beiden abschließenden Länderspiele des Jahres treffen.

Tickets für das Heimspiel gibt es ausschließlich im Vorverkauf auf tickets.dfb.de.