Benkara und der BVB: "Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt"

Elias Benkara kann mit Borussia Dortmund Historisches erreichen. Mit der U 17 des BVB gewann der 17 Jahre alte Junioren-Nationalspieler am Sonntag das Finale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft in Oberhausen gegen Bayer 04 Leverkusen 3:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung. In den kommenden Wochen kann Benkara auch noch mit der U 19 des BVB den Titel holen. Am Donnerstag (ab 18.30 Uhr, live bei Sky) geht es im Hinspiel des Halbfinales gegen Hertha BSC.

Im DFB.de-Interview spricht Elias Benkara mit Mitarbeiter Peter Haidinger über den Finalsieg, die Feierlichkeiten und die Vorfreude auf London, wo er mit seinem Team im Wembleystadion den BVB-Profis im Endspiel der Champions League gegen Real Madrid die Daumen drücken wird.

DFB.de: Die U 17 von Borussia Dortmund hat mit dem Gewinn der Deutschen B-Junioren-Meisterschaft eine ganz starke Saison gekrönt. Was bedeutet Dir der Titel, Elias?

Elias Benkara: Wir sind im Endspiel zweimal in allerletzter Sekunde zurückgekommen und haben bis zum Schluss an uns geglaubt. Seit drei Jahren bin ich beim BVB und in dieser Zeit schon zu einem echten Dortmunder Jungen geworden. Es ist ein geiles Gefühl, jetzt die Meisterschale in den Händen zu halten.

DFB.de: Was ist Dir unmittelbar nach dem Abpfiff durch den Kopf gegangen?

Benkara: Wir haben unser Ziel erreicht, sind Deutscher Meister. Darauf haben wir während der gesamten Saison hingearbeitet. Ich bin sehr stolz auf das Team und glücklich über den Titelgewinn.

DFB.de: Warum war der BVB in der ersten Halbzeit noch deutlich unterlegen?

Benkara: Es ist immer schwer, in ein Finale gut reinzukommen. Einigen Jungs hat man die Nervosität angemerkt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit aber komplett abgelegt. Der Ausgleichstreffer kurz nach der Pause hat uns richtig gutgetan. Danach haben wir uns extrem gesteigert.

DFB.de: Was war unter dem Strich entscheidend, um als Sieger vom Platz zu gehen?

Benkara: Nach den Rückständen haben wir uns nicht unterkriegen lassen, sind immer drangeblieben und haben großartig gekämpft. Wir sind ein starkes Team. Jeder läuft für den anderen und keiner ist sich zu schade, für die Mitspieler zusätzliche Meter zu machen.

DFB.de: Der 3:2-Siegtreffer durch Jan Luca Riedl fiel erst in der Nachspielzeit der Verlängerung. Wie froh warst Du, dass Euch ein Elfmeterschießen erspart geblieben ist?

Benkara: Ganz ehrlich: Elfmeterschießen ist nicht so mein Ding. (lacht) Deswegen war ich ganz glücklich, dass wir praktisch mit der letzten Aktion den Titel gezogen haben. Dennoch: Wir haben sehr solide Schützen im Team. Von daher war ich mir sicher, dass wir uns auch im Elfmeterschießen durchgesetzt hätten.

DFB.de: Wie wurde die Meisterschaft gefeiert?

Benkara: Wir sind erst einmal mit dem Bus zurück nach Dortmund gefahren. Dort hatte der Verein passende Räumlichkeiten angemietet. Dort konnten wir den Titel genießen und feiern.

DFB.de: Die Saison ist allerdings noch nicht vorbei. Wie geht es weiter?

Benkara: Für die U 17 steht in der Tat schon am Donnerstag das Halbfinale im Westfalenpokal bei unsere Nachbarn Hombrucher SV auf dem Programm. Ich werde gleichzeitig zum Aufgebot der U 19 im Halbfinalhinspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft gegen Hertha BSC gehören. Ich habe in dieser Spielzeit bereits elf Partien für die U 19 absolviert und freue mich sehr auf das Halbfinale. Auch mit der U 19 können wir Deutscher Meister werden. Das wäre einmalig.

DFB.de: Schon jetzt hat sich der Verein eine besondere Belohnung für Euch einfallen lassen, oder?

Benkara: Das stimmt. Wir freuen uns alle riesig, dass die Profis im Finale der Champions League gegen Real Madrid stehen. Wir dürfen am 1. Juni mit der U 17 und U 19 nach London reisen und im Wembleystadion die Daumen drücken - am liebsten natürlich als zweifacher Deutscher Meister.

