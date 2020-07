Benjamin Henrichs wechselt zu RB Leipzig

Der dreimalige Nationalspieler Benjamin Henrichs kehrt in die Bundesliga zurück und schließt sich RB Leipzig an. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, wird der 23 Jahre alte Defensivallrounder für ein Jahr vom französischen Erstligisten AS Monaco ausgeliehen. Darüber hinaus sicherte sich Leipzig eine Kaufoption für den Ex-Leverkusener.

"Wir beschäftigen uns schon länger mit einer Verpflichtung von Benjamin Henrichs", sagt Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche. "Durch seine Variabilität wird er uns in der Abwehr zusätzliche Möglichkeiten in der taktischen Ausrichtung geben."

"Brenne, wieder auf dem Platz zu stehen"

Für das Finalturnier der Champions League in Lissabon (ab 12. August) ist Henrichs nicht spielberechtigt, dennoch tritt er seine Aufgabe hochmotiviert an: "Nach der langen Zwangspause in Frankreich durch den Abbruch der Saison brenne ich nun umso mehr, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und diese neue Etappe anzugehen."

In der Nationalmannschaft gab Henrichs im November 2016 beim 8:0 gegen San Marino sein Debüt. 2017 nahm er mit Deutschland am FIFA Confederations Cup in Russland teil, den das Team von Bundestrainer Joachim Löw gewann.