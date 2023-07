Bender fällt für EM aus, Grincenco nachnominiert

Loreen Bender wird die anstehende Europameisterschaft der U 19-Frauen in Belgien (18. bis 30. Juli) verletzungsbedingt verpassen und morgen aus dem Teamquartier abreisen. DFB-Trainerin Kathrin Peter hat Alisa Grincenco vom 1. FFC Turbine Potsdam nachnominiert, die noch heute zum Team stoßen wird.

Zum Auftakt des Turniers trifft die deutsche Mannschaft am 18. Juli auf Österreich, ehe am 21. Juli das Duell mit Gastgeber Belgien folgt. Das dritte und letzte Gruppenspiel bestreitet das DFB-Team am 24. Juli gegen die Niederlande. Alle drei deutschen Gruppenspiele werden in Tubize stattfinden und jeweils um 17.30 Uhr angepfiffen. Die Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die beiden Halbfinalpartien (27. Juli) und das Finale (30. Juli) des Turniers werden live im deutschen Free-TV bei Sport1 übertragen. Beim Streamingdienst DAZN werden alle Spiele der Europameisterschaft zu sehen sein.

