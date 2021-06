Belgien holt sich den Gruppensieg

Belgien hat bei der EUR0 2020 als dritte Mannschaft nach Italien und den Niederlanden eine perfekte Vorrunde gespielt. Der schon als Achtelfinalist feststehende Weltranglistenerste gewann zum Abschluss der Gruppe B in St. Petersburg auch sein drittes und letztes Spiel gegen Neuling Finnland 2:0 (0:0). Die Finnen müssen als Dritter bei drei Punkten noch um den Achtelfinaleinzug bangen.

Belgiens später Führungstreffer fiel durch ein Eigentor von Finnlands Torhüter Lukas Hradecky (74.). Lukaku erzielte dann in der 81. Minute das 2:0. Belgien trifft im Achtelfinale am Sonntag (ab 21 Uhr) in Sevilla auf einen Gruppendritten.