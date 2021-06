Belgien dreht Spiel in Dänemark

Es war kein normales Fußballspiel zwischen Dänemark und Belgien - und das nicht nur, weil der Weltranglistenerste Belgien nach Halbzeitrückstand 2:1 (0:1) in Dänemark gewann und sich so für das EM-Achtelfinale qualifizierte. Nachdem Christian Eriksen im Spiel Dänemarks gegen Finnland zusammengebrochen war und inzwischen stabilisiert im Krankenhaus liegt, war das zweite EM-Spiel der Dänen in Gruppe B der UEFA EURO 2020 dem 29-Jährigen gewidmet. Nicht nur vor dem Spiel wurde auf das Schicksal Eriksens aufmerksam gemacht, auch im Spiel: Nach zehn Minuten unterbrachen die Spieler die Partie und applaudierten - gemeinsam mit 25.000 Zuschauern - für eine Minute.

Zu dem Zeitpunkt führte Dänemark bereits 1:0, Leipzigs Yussuf Poulsen profitierte in der zweiten Minute von einem Fehlpass von Jason Denayer und brachte die Skandinavier in Führung. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam Belgien nur schwer in die Partie und musste zusehen, wie befreit aufspielende Dänen eine Chance nach der anderen produzierten.

De Bruyne dreht das Spiel

In der zweiten Halbzeit spielten die Belgier besser, Kevin De Bruyne - bisher wegen einer Gesichtsverletzung im Champions-League-Finale geschont, heute zur Halbzeit eingewechselt - trug einen Großteil dazu bei. De Bruyne war es auch, der bei einem Konter im gegnerischen Strafraum die Übersicht behielt, Dortmunds Thorgan Hazard bediente und so das 1:1 (54.) vorbereitete. In der 70. Minute drehte Belgien das Spiel komplett: eine Kombination entlang der Strafraumkante fand De Bruyne auf der linken Seite und diesmal traf der Weltstar selbst. Dänemark drückte in der Schlussphase zwar auf den erneuten Ausgleich, aber der Kopfball von Martin Braithwaite tuschierte lediglich das Lattenkreuz, bevor er ins Toraus flog (87.).

Trotz der zweiten Niederlage im zweiten Spiel ist das Turnier für die Dänen noch nicht vorbei: mit einem Sieg gegen Russland (Montag, ab 21 Uhr, live im Ersten und bei MagentaTV) kann man - wenn Belgien zeitgleich gegen Finnland gewinnt - sogar den zweiten Platz in Gruppe B übernehmen. Leistet Belgien keine Schützenhilfe, kann Dänemark im Falle eines eigenen Sieges als einer der besten vier Gruppendritten sich noch für das Achtelfinale qualifizieren.

[sid]