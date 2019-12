Belarus-Spiel: Goretzka zurück in der Startelf

Die EM-Qualifikation geht in die entscheidende Phase: Heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen Belarus an. Im Borussia-Park in Mönchengladbach kann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw mit dem sechsten Sieg einen entscheidenden Schritt in Richtung Endrunde machen. Leon Goretzka spielt dabei erstmals seit dem 8:0-Heimsieg gegen Estland im Juni dieses Jahres wieder von Beginn an.

Das ist die Startelf: 1 Neuer - 2 Koch, 4 Ginter, 6 Kimmich, 8 Kroos, 9 Werner, 13 Klostermann, 14 Schulz, 18 Goretzka, 20 Gnabry, 21 Gündogan.