Beide Spiele im Livestream: Pokalhalbfinale zeitgenau terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die beiden Halbfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau terminiert. Der letzte im Wettbewerb verbliebene Zweitligist Arminia Bielefeld und Titelverteidiger VfL Wolfsburg machen am kommenden Mittwoch (ab 14 Uhr) den Anfang. Ebenfalls am Mittwoch (ab 16 Uhr) wird das Bundesligaduell zwischen Bayer 04 Leverkusen und der SGS Essen angepfiffen.

Beide Spiele werden im Livestream auf sportschau.de gezeigt. Zudem gibt es die Highlights der Partien am Abend im Rahmen der ARD Sportschau zum DFB-Pokalhalbfinale der Männer zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt zu sehen. Das Finale steigt am 4. Juli (ab 16.45 Uhr) in Köln und wird aufgrund der Corona-Pandemie - ebenso wie die beiden Halbfinalpartien - ohne Zuschauer im Rhein-Energie-Stadion ausgetragen.

[dfb]