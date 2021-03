Beide Halbfinalspiele live bei ARD und Sky

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen für das DFB-Pokalhalbfinale bekanntgegeben. Beide Partien sind am ersten Mai-Wochenende sowohl in der ARD als auch beim Pay-TV-Sender Sky live zu sehen.

Den Anfang macht der viermalige Pokalsieger Borussia Dortmund. Am Samstag, 1. Mai (ab 20.30 Uhr), empfängt der BVB den Überraschungshalbfinalisten und Bayern-Bezwinger Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga. Der Sieger des noch ausstehenden Viertelfinalduells zwischen Zweitligist SSV Jahn Regensburg und dem SV Werder Bremen, das nach mehreren Corona-Fällen auf Seiten der Gastgeber abgesagt werden musste und am 7. April (ab 18.30 Uhr, live bei Sport1 und Sky) nachgeholt wird, bekommt es im zweiten Halbfinale am Sonntag, 2. Mai (ab 20.30 Uhr), mit RB Leipzig zu tun.

Das Halbfinale

Samstag, 1. Mai (ab 20.30 Uhr):

Borussia Dortmund - Holstein Kiel

Sonntag, 2. Mai (ab 20.30 Uhr):

SSV Jahn Regensburg/SV Werder Bremen - RB Leipzig

[dfb]