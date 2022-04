Ort der Gruppenauslosung: das Exhibition and Convention Centre Doha in Katar

Bei WM gegen Spanien, Japan und Sieger Costa Rica vs. Neuseeland

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es bei der WM in Katar in der Gruppenphase mit Spanien, Japan und dem Sieger des Playoff-Duells Costa Rica gegen Neuseeland zu tun. Dies ergab die Auslosung der Vorrundengruppen im Exhibition and Convention Centre in der Hauptstadt Doha. Die WM wird vom 21. November bis 18. Dezember 2022 ausgetragen, alle 64 Partien werden live bei MagentaTV zu sehen sein. Im Free-TV übertragen ARD und ZDF 48 Begegnungen, darunter alle Partien der deutschen Mannschaft. Das Endspiel findet am 18. Dezember in Lusail statt.

Zum Auftakt in Gruppe E trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 23. November auf den viermaligen Asienmeister Japan, bevor am 27. November die Partie gegen Spanien ansteht - es ist das Duell der Weltmeister von 2010 und 2014. Am 1. Dezember endet die Gruppenphase mit der Begegnung gegen Costa Rica oder Neuseeland. Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Für die Zusammenstellung der Lostöpfe war in diesem Jahr die am 31. März neu erschienene FIFA-Weltrangliste maßgeblich. Als Zwölfter wurde das DFB-Team somit aus dem vermeintlich zweitstärksten der vier Lostöpfe gezogen. Als "Losfeen" fungierten frühere WM-Helden wie der 1990er-Weltmeister Lothar Matthäus. Maximal zwei europäische Mannschaften durften in der Vorrunde in eine Gruppe gelost werden, direkte Duelle in anderen Konföderationen waren ausgeschlossen.

Die Gruppen der WM 2022 in Katar

A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

B: England, Iran, USA, Wales/Schottland/Ukraine

C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

D: Frankreich, VAE/Australien/Peru, Dänemark, Tunesien

E: Spanien, Costa Rica/Neuseeland, Deutschland, Japan

F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

[dfb]