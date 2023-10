Bei Rekordbesuch: FC Bayern baut Serie aus

Der aktuelle Deutsche Meister FC Bayern München hält in der Google Pixel Frauen-Bundesliga Anschluss an die Tabellenspitze. Das Team von Trainer Alexander Straus kam am 3. Spieltag zu einem ungefährdeten 2:0 (2:0)-Auswärtserfolg bei der SGS Essen und rückte mit jetzt sieben Punkten zumindest vorerst auf Platz zwei vor.

Tabellenführer ist DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg, der mit optimalen neun Zählern in die Saison gestartet ist. Die TSG Hoffenheim (sechs Punkte aus zwei Partien) könnte am Montagabend (ab 19.30 Uhr, live bei SPORT1, MagentaSport und DAZN) noch mit einem Heimsieg gegen Bayer 04 Leverkusen noch vorbeiziehen.

Pernille Harder (13.) und Nationalstürmerin Lea Schüller (24.), die früher selbst viele Jahre lang das Trikot der SGS Essen getragen hatte, markierten die Treffer für die Gäste aus München, die in der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse zum 20. Mal in Folge ungeschlagen blieben. Die Essenerinnern kassierten ihre erste Heimniederlage, konnten sich aber über einen neuen Rekordbesuch freuen. 4652 Zuschauer*innen sahen die Partie im Stadion an der Hafenstraße. Die bisherige Bestmarke (3630 Fans) war erst im Mai dieses Jahres ebenfalls gegen den FC Bayern München (1:2) aufgestellt worden.

"Wir haben es sehr gut gemacht", lobte FCB-Trainer Alexander Straus. "Unser Spiel war deutlich kontrollierter. Essen ist immer gut organisiert und hat es uns auch sehr schwer gemacht. Es gab nicht viele Chancen, deswegen mussten wir sehr effizient sein. Uns war bewusst, dass wir viel Ballbesitz haben und das Spiel kontrollieren werden. Wir durften uns allerdings keine Fehler erlauben, sonst hätte uns Essen gefährlich werden können."

Lea Schüller bereitet vor und trifft selbst

Nach einer recht verhaltenen Anfangsphase übernahmen die Münchnerinnen eindeutig die Initiative auf dem Platz - und nutzten direkt ihre erste klare Torchance. Torjägerin Lea Schüller flankte von der rechten Seite und Pernille Harder war in der Mitte einen Tick eher am Ball als SGS-Torhüterin Sophia Winkler - 0:1 (13.). Bei dem unglücklichen Zusammenprall mit der Torfrau verletzte sich die dänische Nationalstürmerin am Knie und musste deshalb nur wenige Minuten später ausgewechselt werden. Für sie kam Lina Magull ins Spiel und absolvierte ihren 150. Einsatz im FCB-Trikot.

Die nicht nur in dieser Phase klar dominierenden Gäste legten schnell nach. Diesmal flankte Klara Bühl von rechts und die Ex-Essener Lea Schüller traf per Kopf zum 2:0 (24.). Sophia Winkler war zwar noch mit einer Hand am Ball, konnte das Überschreiten der Torlinie aber nicht verhindern.

Kurz vor der Pause hätte Lea Schüller an ihrer früheren Wirkungsstätte den Vorsprung noch ausbauen können. Nach einer Hereingabe von Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn war Schüller erneut mit dem Kopf zur Stelle, scheiterte diesmal aber an der sehr gut reagierenden Sophia Winkler. Die SGS Essen versuchte zwar, mit einer engagierten Leistung dagegenzuhalten, blieb aber während der ersten Halbzeit ohne jede Torchance.

Sophia Winkler mehrfach auf dem Posten

Auch in der zweiten Halbzeit ließ der FC Bayern nichts anbrennen, ließ so gut wie keine torgefährlichen Aktionen der Gastgeberinnen zu und vergab selbst einige Möglichkeiten, um das Ergebnis deutlicher zu gestalten. So scheiterten etwa Lea Schüller, Lina Magull und Sarah Zadrazil jeweils an Sophia Winkler, während Linda Dallmann und Georgia Stanway das Essener Tor verfehlten. Mehrfach bekamen die SGS-Abwehrspielerinnen bei weiteren Abschlüssen auch noch in letzter Sekunde ein Bein oder ein anderes Körperteil dazwischen.

Auf der Gegenseite musste Bayern-Torfrau Maria-Luisa Grohs nur bei einem eher harmlosen Freistoß von Natasha Kowalski und bei einem Volleyschuss von Ramona Maier eingreifen. Sonst hatte sie einen sehr ruhigen Arbeitstag.

