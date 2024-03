Bei Olympia gegen USA, Australien und Sambia oder Marokko

USA, Australien und Sambia oder Marokko heißen die Gruppengegner der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei dem Olympischen Fußballturnier in Frankreich. Das Olympische Fußballturnier der Frauen wird im Rahmen der Olympischen Spiele 2024 in Paris vom 25. Juli bis zum 10. August ausgetragen. Die Entscheidung, ob Sambia oder Marokko an dem Turnier teilnimmt, entscheidet sich nach den finalen Qualifikationsspielen Anfang April.

Das Team von DFB-Trainer Horst Hrubesch bestreitet das erste Vorrundenspiel der Gruppe B am 25. Juli (ab 19 Uhr) in Marseille gegen Australien. Die weiteren Partien finden am 28. Juli (ab 21 Uhr ) in Marseille gegen den Olympia-Rekordsieger USA und am 31. Juli (ab 19 Uhr) in Saint-Étienne gegen den afrikanischen Vertreter statt.

"Ich bin eigentlich sehr zufrieden, was die Auslosung angeht," sagte Hrubesch. "Bei Australien weißt du, was auf dich zukommt, sie spielen sicherlich körperbetont. Bei den USA wissen wir auch, was Sache ist. So wie es gelaufen ist, mit Sambia oder Marokko als drittes Spiel, das passt eigentlich auch ganz gut rein. Der Vorteil ist, dass wir sogar das Glück haben, die ersten beiden Partien in Marseille zu spielen. Dadurch müssen wir nicht so viel reisen und können direkt vor Ort bleiben. Das muss eine Gruppe sein, die auch machbar ist für uns."

Insgesamt nehmen zwölf Teams am Olympischen Fußballturnier der Frauen teil. Die zwölf Teams sind in drei Vierergruppen eingeteilt. Die jeweils zwei besten Mannschaften der drei Vierergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Zusätzlich erreichen die beiden besten Gruppendritten die Runde der besten Acht. Die Viertelfinals werden am 3. August gespielt, die Halbfinals folgen am 6. August. Das Finale findet am 10. August im Parc des Princes in Paris statt.

Die Töpfe der Auslosung wurden anhand der aktuellen FIFA-Weltrangliste vom 15. März 2024 bestimmt. Teams aus demselben Kontinentalverband konnten nicht in eine Gruppe gelost werden.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Frankreich, Kolumbien, Kanada, Neuseeland

Gruppe B: USA, Sambia/Marokko, Deutschland, Australien

Gruppe C: Spanien, Japan, Nigeria/Südafrika, Brasilien

[dfb]