Bei Olympia gegen Brasilien, Saudi-Arabien und Elfenbeinküste

Die deutsche Auswahl der Männer bekommt es in der Vorrunde des olympischen Fußballturniers in Japan in einer Finalneuauflage von 2016 mit Rio-Olympiasieger Brasilien zu tun. Dies ergab die Gruppenauslosung, die heute Vormittag im FIFA-Hauptquartier in Zürich vorgenommen wurde. Die weiteren Gegner heißen Elfenbeinküste und Saudi-Arabien.

Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz bestreitet sein ersten Vorrundenspiel der Gruppe D am 22. Juli (ab 10.30 Uhr MESZ) in Yokohama gegen Brasilien. Die weiteren Partien finden am 25. Juli (ab 13.30 Uhr MESZ) in Yokohama gegen Saudi-Arabien und am 28. Juli (ab 10 Uhr MESZ) in Miyagi gegen die Elfenbeinküste statt. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für eins der Viertelfinalspiele am 31. Juli. Das Endspiel steigt am 7. Juli (ab 13.30 Uhr MESZ) in Yokohama.

Kuntz: "Olympia hat in Brasilien einen sehr hohen Stellenwert"

"Vom typisch deutschen Losglück kann man nicht sprechen", so Stefan Kuntz. "Ich denke, dass die Gruppen C und D die schwersten Gruppen sein werden." Zu den Gruppengegnern der deutschen Olympiamannschaft sagt der DFB-Trainer: "Bei der Elfenbeinküste spielen 80 bis 90 Prozent der Spieler in Europa. Saudi-Arabien habe ich bei den Asien-Meisterschaften in Thailand gesehen, die Mannschaft hat eine ungewöhnliche Spielart und eine besondere Mentalität. Und zu Brasilien muss man eigentlich nicht viel sagen - wir alle erinnern uns an große Duelle zwischen den A-Nationalmannschaften und an das Finale der Olympischen Spiele 2016. Und wir wissen, dass Olympia in Brasilien einen sehr hohen Stellenwert hat. Für uns wird es eine tolle Erfahrung, und wir freuen uns riesig darauf."

Die Töpfe der Auslosung wurden anhand des Abschneidens bei den vergangenen fünf Olympischen Spielen bestimmt. Teams aus demselben Kontinentalverband konnten nicht in eine Gruppe gelost werden. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, die 2016 noch Gold geholt hatte, ist in Japan nicht vertreten.

[dfb]