Bei Ligaprimus Meppen: "Leichtestes Saisonspiel" für FC Bayern II

Der 9. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga hält am Sonntag (ab 11 Uhr) das Topspiel zwischen Tabellenführer SV Meppen, Absteiger aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, und der zweiten Mannschaft des Deutschen Meisters FC Bayern München bereit. Die Gastgeberinnen wollen ihre Position festigen, die Münchnerinnen den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen. DFB.de mit dem Faktencheck.

Die Ausgangslage: Der SV Meppen hat sich den direkten Wiederaufstieg in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga fest auf die Fahnen geschrieben. In der abgelaufenen Saison hatten die Emsländerinnen den Klassenverbleib nur knapp verpasst. Mit vier Punkten Rückstand auf den SC Sand musste der SVM nach nur einem Jahr im Oberhaus den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Seit der Einführung der 2. Frauen-Bundesliga zur Saison 2004/2005 war der SV Meppen "Stammgast" in Liga zwei. Der Blick geht jetzt aber erneut nach oben. Im DFB.de-Interview sagt Meppens Sportliche Leiterin Maria Reisinger: "Wir streben den direkten Wiederaufstieg an. Die Frauen-Bundesliga soll für uns kein einmaliges Abenteuer bleiben." Bisher läuft es ausgezeichnet, Meppen führt die Tabelle an. Der FC Bayern München II kam nicht so gut aus den Startlöchern, steigerte sich aber in den zurückliegenden Wochen und gewann drei der jüngsten vier Begegnungen. Nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt II ist Platz vier nur noch drei Punkte entfernt.

Der Saisonstart: Acht Spiele, sieben Siege, nur eine Niederlage und 28:5 Tore! Tabellenführer SV Meppen ist furios in die neue Spielzeit 2021/2022 gestartet. Nur gegen den MSV Duisburg (0:3) ließ die Mannschaft von Cheftrainer Theodoros Dedes Punkte liegen. Die Münchnerinnen mussten dagegen bis zum 3. Spieltag warten, ehe der erste Saisonsieg gegen RB Leipzig (3:1) gelang. Aktuell steht das Team von Trainerin Nathalie Bischof bei einer ausgeglichenen Bilanz von jeweils vier Siegen und Niederlagen. "Wir sind nicht gut gestartet, wollen uns Stück für Stück in die Saison hineinfinden und uns weiter verbessern", sagt Bischof gegenüber DFB.de.

Die Torjägerinnen: Beim SV Meppen ist Alexandra Emmerling, die bislang sechsmal traf, die erfolgreichste Angreiferin. In der Torjägerliste reicht das hinter Nastassja Lein (1. FC Nürnberg), die als Führende neun Treffer auf dem Konto hat, sowie Ramona Maier (FC Ingolstadt/acht Saisontore), Annalena Rieke (FSV Gütersloh) Sarah Grünheid (Borussia Bocholt) und Marlene Müller (RB Leipzig/alle sieben) zu Rang sechs. Mit vier Toren belegt Bianca Becker den zweiten Platz in der vereinsinternen Torschützenliste des SV Meppen, gefolgt von Isabella Jaron, Sarah Schulte und Agnieszka Winczo, die jeweils dreimal erfolgreich waren. Ebenfalls drei Saisontreffer hat Sarah Ernst vom FC Bayern München II auf dem Konto. Die erst 17 Jahre alte Mittelfeldspielerin ist damit beste FCB-Torschützin.

Die Trainer*innen: Beim SV Meppen steht auch nach dem Abstieg aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga weiterhin Theodoros Dedes an der Seitenlinie. Der 31-Jährige hatte im Sommer 2019 die Frauenmannschaft der Emsländerinnen übernommen und gemeinsam mit Wulf-Rüdiger "Roger" Müller zum Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse geführt und dort auch betreut. Zuvor war der Grieche für die B-Juniorinnen des SVM verantwortlich. Weitere Stationen waren der BV Cloppenburg (Juli bis Dezember 2017 als Co-Trainer) und der TuS Büppel (Januar bis Juni 2018). Vor einigen Monaten hatte Theodoros Dedes unter der Leitung der DFB-Ausbilder Ralf Peter und Markus Reiter die Trainer-A-Lizenz erworben. Beim FC Bayern München ist Nathalie Bischof bereits seit 2009 für die zweite Frauenmannschaft verantwortlich. Zuvor war die 42 Jahre alte A-Lizenzinhaberin von 2007 bis 2009 im Juniorinnenbereich tätig. Die gebürtige Karlsruherin trat im Jahr 2000 ihr Studium in München an. Danach absolvierte sie zwei Spielzeiten für den FC Bayern München in der 1997 eingeführten eingleisigen Frauen-Bundesliga (29 Spiele/acht Tore). Von 2003 bis 2007 arbeitete Bischof hauptamtlich in der Fußballschule der Bayern.

Die Stimmen: "Der FC Bayern verfügt über eine sehr talentierte Mannschaft, die defensiv kompakt steht und Nadelstiche setzen möchte", warnt Meppens Cheftrainer Theodoros Dedes seine Spielerinnen im Gespräch mit DFB.de. "Wir müssen Geduld mitbringen, wollen mit unserer Routine die Partie gegen eine etwas unerfahrenere Mannschaft in die richtige Richtung lenken und unser Spiel durchbringen." Nathalie Bischof sagt gegenüber DFB.de: "Dass der SV Meppen als Absteiger aus der Bundesliga und aktueller Tabellenführer der Favorit ist, dürfte klar sein. Wir haben jedoch nichts zu verlieren und können ganz befreit aufspielen. Für uns ist es eigentlich das einfachste Spiel in dieser Saison."

Die personelle Situation: Der SV Meppen kann im Heimspiel gegen den FC Bayern München II nicht auf Torhüterin Anke Preuß zurückgreifen. Die 24-jährige wurde im Oktober an der Bandscheibe operiert. Torhüterin Laura Sieger und Abwehrspielerin Mara Winter befinden sich nach ihren Kreuzbandrissen ebenfalls noch in der Reha. Auch Mittelfeldspielerin Nina Kossen und Abwehrspieler Marie-Sophie Reiners (beide grippaler Infekt) stehen den Emsländerinnen nicht zur Verfügung. Der FC Bayern München II muss auf drei talentierte Spielerinnen verzichten. Angreiferin Laura Gloning, Mittelfeldspielerin Annaleen Böhler und Abwehrspielerin Carlotta Schwörer sind mit der U 17-Nationalmannschaft im Einsatz, wollen sich für die Europameisterschaft qualifizieren.

[mspw]