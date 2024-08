Behringer nominiert 22 Spielerinnen für Dänemark-Duelle

Die deutschen U 17-Juniorinnen starten mit zwei Duellen in Dänemark in die neue Länderspielsaison. Für die Mannschaft von DFB-Trainerin Melanie Behringer geht es jeweils in Kolding gegen die Gastgeberinnen - am 21. September (ab 14 Uhr) im Mosevej Stadion, am 24. September (ab 16 Uhr) im Kolding Stadion. Behringer hat für die erste Maßnahme des Jahres nun ihren 22-köpfigen Kader berufen.

"Nach der Sommerpause und der Vorbereitung der Spielerinnen in ihren Vereinen freuen wir uns, dass wir vor der EM-Qualifikation zwei Länderspiele gegen Dänemark bestreiten können", sagt Behringer. "Wir möchten uns einspielen und unsere Spielweise festigen."

In der ersten Runde der EM-Qualifikation trifft Deutschland auf die Türkei (3. November), Bosnien-Herzegowina (6. November) und Gastgeber Belgien (9. November). Spielorte und Anstoßzeiten werden noch bekanntgegeben.

[dfb]