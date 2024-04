Behringer mit 22 Spielerinnen in Belgien

Im bisherigen Länderspieljahr stehen für die deutschen U 16-Juniorinnen drei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Im kommenden Testspiel am 16. Mai gegen das Nachbarland Belgien will die Auswahl von DFB-Trainerin Melanie Behringer die positive Bilanz weiter ausbauen. Für das Testspiel in Tubize hat Behringer zwei Torhüterinnen und zwanzig Feldspielerinnen berufen, zudem wurden neun weitere Spielerinnen auf Abruf nominiert.

"Nach unserem Lehrgang in Barsinghausen, bei dem wir nochmals Spielerinnen aus dem weiteren Kreis sehen konnten, freuen wir uns nun auf unser nächstes Länderspiel gegen Belgien in Tubize," meint Behringer. "Wir werden die Zeit nutzen, um weiter an der individuellen und mannschaftlichen Entwicklung zu arbeiten und dabei sicherlich auch das ein oder andere ausprobieren. Mit Paula Rintzner und Luzie Zähringer stoßen wieder zwei Spielerinnen zu uns, die bereits die ersten Erfahrungen in der U-17 sammeln konnten."

Bereits im Juni steht für die U 16 die nächste Aufgabe an: In einem Doppelvergleich treffen die Juniorinnen am 8. Juni und 11. Juni auf die USA.