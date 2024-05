Behringer mit 22 Spielerinnen gegen die USA

Testen gegen die Besten - so oder so ähnlich könnte das Motto der deutschen U 16-Juniorinnen vor ihrem Saisonabschluss gegen die USA lauten. Für die beiden Spiele am Samstag, 8. Juni (ab 17.30 Uhr), sowie am Dienstag, 11. Juni (ab 11.30 Uhr), jeweils im Stadion am Schönbusch in Aschaffenburg, hat DFB-Trainerin Melanie Behringer drei Torhüterinnen sowie 19 Feldspielerinnen nominiert. Elf weitere Spielerinnen halten sich auf Abruf bereit.

"Wir freuen uns sehr auf unsere zwei letzten U 16-Länderspiele gegen einen Topgegner aus den USA", sagt Behringer. "In diesen zwei Spielen wollen wir unsere Spielidee auf höchstem Niveau weiter verfeinern und hoffen auf zahlreiche Unterstützung."

[dfb]