Behringer: "Es macht Spaß, das Team zu begleiten"

Die Spiele gegen die USA (1:2 und 2:4) waren die letzten für die U 16 und deren Cheftrainerin Melanie Behringer in dieser Saison. Mit DFB.de spricht Behringer über die vergangene Spielzeit, was die Mannschaft ausmacht und die anstehende EM-Qualifikation mit der U 17.

DFB.de: Zum Saisonabschluss musste Ihr Team zwei Niederlagen gegen die USA einstecken. Wie bewerten Sie die Leistung Ihrer Mannschaft?

Melanie Behringer: Mit der Leistung der Mädels in den beiden Spielen bin ich insgesamt zufrieden. Wie gegen Belgien, im Mai dieses Jahres, haben wir auch gegen die US-Amerikanerinnen mit einer neuen Taktik gespielt. Dafür, dass es noch ein relativ neues System ist, haben die Spielerinnen schon viele Vorgaben gut umgesetzt, es ist eine deutliche Entwicklung zu erkennen. Wichtig ist, dass wir vor dem Tor gieriger werden und nicht so leicht Gegentore zulassen.

DFB.de: Das Spiel am Dienstag hat Ihr Team unglücklich 2:4 verloren. Bereits vor der Pause stand es 3:0 für die USA. Wie haben Sie die Spielerinnen in der Pause motiviert?

Behringer: Wir haben in der Kabine angesprochen, was das Team in der zweiten Hälfte besser machen muss. Ich habe ihnen gesagt, dass es ihr letztes Spiel in der U 16 ist, sie nochmal Spaß haben und die drei Tore, die wir im Rückstand waren, vergessen sollen. Das haben sie gut gemacht und den zweiten Durchgang mit 2:1 für sich entschieden.

DFB.de: Was können die Spielerinnen aus den Spielen gegen die USA mitnehmen?

Behringer: Es ist wichtig, gegen Topnationen wie den USA zu testen. Für diese Möglichkeit sind wir sehr dankbar. Es hat uns klar vor Augen geführt, dass wir gegen solche Gegner schnelle Entscheidungen treffen müssen, weil Fehler auf diesem Niveau gnadenlos ausgenutzt werden. Wir müssen zu jeder Zeit im Spiel hellwach sein. Man hat aber auch gesehen, dass wir spielerisch mithalten können und teilweise sogar die bessere Mannschaft waren. Unsere Leistungen waren definitiv besser als es die Ergebnisse vermuten lassen.

DFB.de: Die Spiele gegen die USA waren die letzten für das Team in der U 16. Wie sieht Ihre Bilanz nach der Saison aus?

Behringer: Sehr positiv. Die Spielerinnen haben sich gut entwickelt, sind mutiger und spielerisch besser geworden. Wir sind als Team zusammengewachsen und es macht mir unfassbar viel Spaß. Diese Saison war meine erste als Cheftrainerin, deswegen war sie natürlich etwas ganz Besonderes. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.

DFB.de: Sie haben das Team jetzt ein Jahr lang betreut. Was zeichnet die Mannschaft aus?

Behringer: Die Spielerinnen haben eine hohe individuelle Qualität und wir sind auf jeder Position sehr gut besetzt. Die Mädels haben eine große Spielfreude. Es macht sehr viel Spaß ihnen zuzuschauen. Auch wenn nicht immer alles klappt, geben sie nie auf und versuchen umzusetzen, was man ihnen mitgibt. Es bereitet mir große Freude, mit ihnen arbeiten zu dürfen.

DFB.de: Sie begleiten die Spielerinnen nächste Saison in die U 17. Dort steht dann die erste Runde der EM-Qualifikation an. Was haben Sie sich dafür vorgenommen?

Behringer: Wir freuen uns auf unsere Gruppe. Mit Belgien, der Türkei und mit Bosnien und Herzegowina haben wir Gegner, die sehr spannend sind. Im Mai haben wir gegen Belgien gespielt, somit kennen wir das Team. Unser Ziel ist es, Gruppenerster zu werden und so werden wir die Spiele auch angehen.

DFB.de: Anfang August geht es für die Spielerinnen als U 17 beim Lehrgang in Barsinghausen weiter. Worauf wird dort der Fokus liegen?

Behringer: Wir werden erst einmal die beiden Spiele gegen die USA revuepassieren lassen und die wichtigsten Erkenntnisse herausarbeiten. Geplant ist außerdem, dass wir noch ein Testspiel machen. Uns ist wichtig, die Spielerinnen nochmal zu sehen, weil wir danach den Kader für die EM-Qualifikationsrunde festlegen.

