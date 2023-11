Behringer: "Die Mädels haben sich sehr gut weiterentwickelt"

Drei Lehrgänge standen für die deutschen U 16-Juniorinnen in dieser Saison bereits auf dem Programm. Im November, bei der vierten Maßnahme, gab es dann die Premiere für die Spielerinnen, sie absolvierten ihre ersten Länderspiele mit dem Adler auf der Brust. Im DFB.de-Interview spricht Trainerin Melanie Behringer über die beiden Spiele gegen Dänemark, wirft einen kurzen Blick zurück und blickt auf das kommende Jahr voraus.

DFB.de: Frau Behringer, wie lautet Ihr Fazit nach den ersten Länderspielen mit den U 16-Juniorinnen?

Melanie Behringer: Für uns waren es die ersten zwei Länderspiele mit der Mannschaft aber auch mit dem neuen Trainerteam. Es war eine spannende und intensive Woche, in der wir zahlreiche Erkenntnisse sammeln konnten. Die Mädels haben schon vieles umgesetzt, worüber wir gesprochen haben. Von Einheit zu Einheit lernen wir uns gegenseitig immer besser kennen. Ich denke, es ist ganz normal, dass noch nicht alles reibungslos läuft. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit den vergangenen Tagen sehr zufrieden.

DFB.de: Im ersten von zwei Spielen gegen Dänemark konnte die Mannschaft überzeugen und einen deutlichen 6:0-Sieg einfahren. Was lief dort besonders gut?

Behringer: Die angesprochenen Inhalte, die wir auf dem Platz sehen wollten, haben die Mädels gut aufgenommen und auf dem Platz versucht umzusetzen. Darüber hinaus haben sie sich mit schönen Toren belohnt. Lotta Wrede hat in ihrem ersten Länderspiel innerhalb von elf Minuten vier Tore erzielt, das ist natürlich für sie etwas ganz Besonderes. Am Ende freuen wir uns über die gezeigte Leistung und das Ergebnis.

DFB.de: Das zweite Spiel konnte Ihr Team mit einem 3:0-Sieg auch für sich entscheiden. Wie ordnen Sie die Partie ein?

Behringer: Wir haben bereits im Vorfeld der Partie entschieden, ein paar Wechsel vorzunehmen und Spielerinnen auf verschiedenen Positionen einzusetzen. Es war ein bisschen ein anderes Spiel als noch das erste, auch weil die Däninnen sich besser auf uns eingestellt haben. Durch zwei Fehler der Däninnen und gutes Gegenpressing sind wir mit 2:0 in Führung gegangen. Mit dem dritten Treffer haben wir dann die Partie entschieden und somit auch das zweite Spiel verdient gewonnen.

DFB.de: Wenn Sie einen kurzen Saisonrückblick formulieren müssten, wie würde dieser heißen?

Behringer: Nach den ersten drei Maßnahmen, in denen wir viele Spielerinnen sehen wollten und vieles ausprobiert haben, hatten wir nun endlich unsere ersten Länderspiele. Die Mädels haben sich seit dem Sommer sehr gut weiterentwickelt, darüber sind wir natürlich froh. Es macht eine Menge Spaß, mit den Mädels zu arbeiten und sie auf ihrem Weg zu begleiten.

DFB.de: Werfen wir nun den Blick voraus. Wie sieht die Zeit im neuen Jahr aus?

Behringer: Wir freuen uns auf das Wintertrainingslager in Spanien, das wir im Januar gemeinsam mit den U 17-Juniorinnen absolvieren werden. Wir werden mit den Mädels über mehrere Tage weiter an unserer Spielidee arbeiten. Anfang Februar steht dann das UEFA-Development-Turnier in Portugal an. Für die Mädels sind solche Länderspiele in der Entwicklung sehr wichtig. Schlussendlich freue ich mich auf alles weitere, was kommt.

