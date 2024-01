Behringer: "Bedeutende Fortschritte erzielt"

Gemeinsam mit den U 17-Juniorinnen absolvierten die U 16-Juniorinnen das Wintertrainingslager in Sotogrande, Spanien. Während der zehn Tage stand für die deutschen Nachwuchsspielerinnen das Entwickeln der eigenen Spielidee im Vordergrund. Im Interview mit DFB.de bilanziert Trainerin Melanie Behringer ihre Eindrücke der vergangenen Tage und spricht über das anstehende UEFA Development-Tournament.

DFB.de: Frau Behringer, welche Bilanz ziehen Sie nach dem ersten Lehrgang mit der weiblichen U 16-Nationalmannschaft im Jahr 2024?

Melanie Behringer: Das gesamte Trainerteam ist überaus zufrieden mit dem Verlauf des Trainingslagers, das sehr viel Spaß gemacht hat und auch unter optimalen Bedingungen stattfand. Die Mädels haben sich sehr engagiert und stark eingebracht, was dazu beitrug, dass wir als Team noch enger zusammengewachsen sind. Insgesamt konnten wir bedeutende Fortschritte erzielen, und ich blicke äußerst positiv auf diese Erfahrung zurück.

DFB.de: Im letzten Interview mit DFB.de sagten Sie, Sie wollen in den Tagen im Wintertrainingslager weiter an Ihrer Spielidee arbeiten. Haben Sie einen Fortschritt erkennen können?

Behringer: Ja, definitiv. In den vergangenen Tagen haben wir intensiv an verschiedenen Aspekten gearbeitet. Die Tatsache, dass wir diesmal zehn Tage in Spanien verbrachten, ermöglichte es uns, uns intensiver auszutauschen und ein tiefergehendes Training durchzuführen. Zudem konnten wir Workshops abhalten und Besprechungen durchführen. Insgesamt war die Möglichkeit, länger zusammen zu sein, äußerst förderlich für unsere Entwicklung, und der Fortschritt in unserer Spielidee war definitiv erkennbar.

DFB.de: Was stand neben den intensiven Trainingseinheiten noch auf dem Programm?

Behringer: Bei so einer hohen Belastung war es uns auch wichtig, den Kopf zwischendurch mal wieder freizubekommen. So haben wir beispielsweise einen gemeinsamen Spieleabend und einen Ausflug an den Strand organisiert.

DFB.de: Im Rahmen des Trainingslagers gewann ihre Mannschaft mit 3:1 gegen den FC Malaga City. Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf der Partie gewesen?

Behringer: Insgesamt waren wir sehr zufrieden. Schließlich spielten wir gegen eine Frauenmannschaft aus der 3. Liga in Spanien. Es war das erste Mal, dass die Mädels gegen Frauen antraten, und daher war uns bewusst, dass nicht alles reibungslos funktioniert. Der Gegner war stark, umso zufriedener sind wir mit der Leistung unserer Spielerinnen. Jede Einzelne hat eine Halbzeit gespielt, und sie haben das, was wir ihnen vorgegeben haben, gut umgesetzt. Dass der eine oder andere Fehler passiert ist, ist völlig normal. Bei uns dürfen sie Fehler machen, das gehört zur Weiterentwicklung dazu. Insgesamt war es ein sehr guter Test zu diesem Zeitpunkt.

DFB.de: Die Zeit das Wintertrainingslager nachzubereiten ist kurz, es bleiben nur zwei Wochen bis sie das Team wiedersehen. Dann steht in Portugal das UEFA Development-Tournament gegen Brasilien, Portugal und die Niederlande an. Was nehmen Sie sich dort mit dem Team vor?

Behringer: Wir freuen uns zunächst sehr, dass wir teilnehmen können. Es ist immer wichtig, dass die Mädels Länderspiele bestreiten, und wenn möglich, so viele wie möglich. Innerhalb kurzer Zeit haben wir drei Länderspiele mit spannenden Gegnern, bei denen wir sehr gefordert sein werden. Natürlich bereiten wir uns darauf vor, gute Spiele zu zeigen. Wir werden das Team sehr durchmischen, damit jede Spielerin zum Einsatz kommt. Daher freuen wir uns einfach, dass alle Erfahrungen sammeln können. Dabei unterstützen wir sie bestmöglich.

[bh]