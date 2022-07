Becker und Dresden: "Wir glauben an unsere Chance gegen Stuttgart"

Ralf Becker war früher als Chefscout und Nachwuchsleiter beim VfB Stuttgart tätig. Seit zwei Jahren ist er Geschäftsführer Sport bei Dynamo Dresden und trifft am Freitag (ab 18 Uhr, live bei Sky) in der ersten DFB-Pokalrunde auf den VfB. Im DFB.de-Interview spricht der 51-Jährige mit Mitarbeiter Oliver Jensen über das Pokalduell und die Ziele mit Dynamo.

DFB.de: Herr Becker, ist das Wiedersehen mit dem VfB Stuttgart für Sie persönlich ein besonderes Spiel?

Ralf Becker: Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn man im Umfeld des VfB Stuttgart aufwächst, in der Jugend beim VfB gespielt und später auch dort als Chefscout und Jugend-Verantwortlicher gearbeitet hat. Ich bin nun schon eine ganze Zeit lang vom Verein weg und seit zwei Jahren sehr gerne bei Dynamo Dresden. Trotzdem ist die Stuttgarter Region meine Heimat. Ich habe auch noch ein paar Kontakte zum Verein.

DFB.de: Wie groß schätzen Sie die Chance ein, gegen den Bundesligisten in die nächste Runde einziehen zu können?

Becker: Grundsätzlich spielt ein Bundesligist gegen einen Drittligisten. Aber das ist der DFB-Pokal. Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wir werden hochmotiviert sein und alles tun, um es dem VfB so schwer wie möglich zu machen. Wir wissen, dass wir der klare Außenseiter sind, glauben aber an unsere Chance und wollen es dem VfB so schwer wie möglich machen.

DFB.de: Vor zwei Jahren haben Sie in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem Hamburger SV ebenfalls einen höherklassigen Verein besiegt. Lassen sich bestimmte Erkenntnisse aus dem damaligen Spiel auf die Partie gegen Stuttgart übertragen?

Becker: Nicht unbedingt. Aber das unterstreicht, was ich eben bereits gesagt habe. Der Pokal ist etwas Eigenes. Man befindet sich am Beginn einer Saison, einige Mannschaften haben sich noch nicht gefunden, zudem fangen die Ligen zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Jeder Verein muss seinen Rhythmus finden. In einem Spiel ist alles möglich. Das hat das Spiel gegen den HSV gezeigt. Gerne würden wir das wiederholen.

DFB.de: War der Pokalsieg damals der Grundstein für die erfolgreiche Saison, die schlussendlich zum Wiederaufstieg geführt hat?

Becker: Das war sicher auch ein kleiner Baustein. Wir waren damals gerade aus der 2. Bundesliga abgestiegen und hatten eine komplett neue Mannschaft. Das war anders als in dieser Saison. Wir wussten damals nicht, wo wir stehen. Daher war der Erfolg in der ersten Pokalrunde ein positiver Einstieg in eine hervorragende Saison.

DFB.de: Der VfB Stuttgart hat sich in den vergangenen Jahren zu einer "Fahrstuhlmannschaft" entwickelt. 2016/2017 sowie 2019/2020 spielte der Verein in der 2. Bundesliga, schaffte aber jeweils den sofortigen Wiederaufstieg. Vergangene Saison wurde der Klassenverbleib erst am letzten Spieltag in letzter Minute gesichert. Wie bewerten Sie die vielen Höhen und Tiefen bei Ihrem Ex-Verein?

Becker: Ich finde, der VfB steht wieder für einen klaren Weg. Sie hatten mit dem Aufstieg und der ersten guten Saison in der Bundesliga gute Jahre. In der letzten Saison war es zwar eng. Aber so ist das eben, wenn man eine klare Philosophie hat, auf die Jugend setzt, einige Spieler weggekauft werden und sich einige verletzen. Dann kann es eng werden. Wichtig war, dass sämtliche Verantwortliche ruhig geblieben sind und ihren Weg weiter konsequent verfolgt haben. Dafür wurden sie mit dem Klassenerhalt belohnt. Die Erfahrung, dass sie in der Nachspielzeit den Klassenerhalt gesichert haben, wird diese Mannschaft sicherlich stärken.

DFB.de: Sie haben nach Ihrer aktiven Profikarriere zunächst als Trainer gearbeitet, ehe Sie 2011 als Chefscout beim VfB Stuttgart gelandet sind. Später waren Sie auch der Leiter der Nachwuchsabteilung. Wie kam es damals zu diesem Berufswechsel?

Becker: Ich war nach meiner Profikarriere zunächst Co-Trainer beim Karlsruher SC und Cheftrainer beim SSV Ulm. Dann hat der VfB, damals noch in Person von Fredi Bobic, mich als U 19-Trainer angefragt. Allerdings war die Position noch für einige Monate besetzt. Bis dahin sollte ich im Scouting mitarbeiten. Später wurde ich von Fredi Bobic gefragt, ob ich die Abteilung übernehmen möchte. Dadurch bin ich von der Trainerbank auf die andere Seite gerückt.

DFB.de: War das eine gute Vorbereitung auf Ihre späteren Funktionen als Geschäftsführer Sport bei Holstein Kiel, dem Hamburger SV und nun bei Dynamo Dresden?

Becker: Für mich auf jeden Fall. Ich war Fußballprofi, habe den Fußballehrer gemacht, habe als Trainer gearbeitet, als Chefscout und als Jugend-Verantwortlicher. Somit habe ich in sehr vielen Bereichen Erfahrungen gesammelt, die in meiner heutigen Funktion relevant sind.

DFB.de: Dynamo Dresden ist ähnlich wie der VfB Stuttgart ein Traditionsverein, der in einer großen Stadt mit vielen Fans beheimatet ist. Sehen Sie dadurch Parallelen zwischen den beiden Vereinen?

Becker: Ja, klar. Beide Vereine sind in Städten mit über einer halben Million Einwohner beheimatet. Beide Vereine sind extrem emotional und haben eine wahnsinnige Fanbase mit sehr viel Leidenschaft. Von den Ligen her befinden sich die Vereine natürlich in unterschiedlichen Situationen. Aber von der Emotionalität, der Leidenschaft und der Unterstützung der Fans her sind das zwei besondere Vereine in Deutschland.

DFB.de: Aber auch zwei Vereine, bei denen im Falle des Misserfolgs schnell Unruhe aufkommt?

Becker: Ja, natürlich. Wenn du das Emotionale und die Leidenschaft hast, gehört auch die andere Seite der Medaille dazu. Wenn es nicht läuft, wie bei uns im vergangenen Jahr mit dem Abstieg, ist die Enttäuschung groß. Das gehört dazu. Man kann sich nicht nur die Rosinen herauspicken.

DFB.de: Dynamo Dresden ist vergangene Saison in der 2. Bundesliga gut gestartet, konnte das hohe Niveau allerdings nicht halten. Als punktschwächste Rückrundenmannschaft erfolgte über die Relegation der Abstieg. Welche Gründe haben Sie rückblickend dafür ausgemacht?

Becker: Es war ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, die zu dem Negativlauf geführt haben. Dadurch schrumpften Selbstvertrauen und Überzeugung, wir hatten auch bei dem einen oder anderen Spiel etwas Pech. Ich glaube, wir haben von 17 Spielen nur eines mit mehr als einem Tor verloren. Es ist schwer, aus so einer Phase wieder auszubrechen. Wir befanden uns ein halbes Jahr auf einem guten Weg, sind dann aber verdient gescheitert. Wir haben das aufgearbeitet und schauen jetzt positiv nach vorne. Wir haben neue Impulse gesetzt – etwa durch einen neuen Cheftrainer, Veränderungen im Staff und einige neue Spieler. Unsere Aufgabe ist es, nun wieder ein erfolgreiches Kapitel zu schreiben.

DFB.de: Sie haben Markus Anfang als Trainer verpflichtet, mit dem Sie bereits bei Holstein Kiel zusammengearbeitet haben. Damals haben Sie ihn als eher unbekannten Jugendtrainer von Bayer Leverkusen geholt. Was schätzen Sie an ihm so sehr?

Becker: Wir hatten in Kiel gemeinsam eine erfolgreiche Zeit. Holstein Kiel war ein Verein, der eine sehr lange Zeit maximal in der 3. Liga gespielt hat. Mit dem Aufstieg und dem Relegationsspiel zur Bundesliga hatten wir dann zwei sensationelle Jahre. Markus Anfang hat auch auf seinen weiteren Stationen gezeigt, dass er jedem Verein seinen Spielstil aufdrücken kann. Damit war er sehr erfolgreich.

DFB.de: Vor zwei Jahren gelang Dresden der sofortige Wiederaufstieg. Ist das auch in dieser Saison das Ziel?

Becker: Wenn man absteigt, möchte man im nächsten Jahr unbedingt den maximalen Erfolg haben. Wir wissen, dass die 3. Liga sehr eng ist und auch schon große Vereine ihre Probleme bekommen haben. Dennoch wollen wir den maximalen Erfolg. Manchmal braucht man aber auch ein bisschen Geduld. Auch wenn es uns natürlich am liebsten wäre, von Anfang an erfolgreich zu sein.

[oj]