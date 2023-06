Becker: "Es ging alles ziemlich schnell"

Schon am Donnerstag (ab 18 Uhr, live in Sat1) beginnt für die deutsche U 21-Nationalmannschaft die EM-Endrunde mit der Partie gegen Israel. Mit dabei ist nun auch Finn Ole Becker von der TSG Hoffenheim, der von Trainer Antonio Di Salvo nachnominiert wurde. Vor dem EURO-Auftakt spricht der 23-Jährige auf DFB.de über seine sehr spontane Reise nach Georgien.

Finn Ole Becker über...

... seine Nachnominierung: Es war aufregend, es ging alles ziemlich schnell. Ich war gerade auf dem Weg mit meinem besten Kumpel nach Meran in Südtirol, als der Anruf kam. Ich habe mit dem Trainer ausgemacht, dass ich noch einen Abend dort genießen kann. Am nächsten Morgen bin ich dann angereist. Ich bin eine gute Stunde gefahren, das war alles ohne viel Aufwand. Jetzt bin ich in Georgien und freue mich, hier zu sein. Ich hatte schon vor einer Woche Kontakt mit dem Trainer. Er meinte, dass es eventuell sein kann, dass ich nachrutsche im Falle einer Verletzung. Ich hatte aber nicht mehr damit gerechnet. Jetzt freue ich mich hier zu sein und versuche, meinen Teil dazu beizutragen, erfolgreich zu sein.

... den verletzten Ansgar Knauff: Ich hatte noch keinen Kontakt zu ihm. Das werde ich aber nachholen. Es tut mir wahnsinnig leid für ihn, dass er sich verletzt hat. Kurz vor einer EM ist eine Verletzung bitter.

... Angelo Stiller: Wir kennen, mögen und schätzen uns. Die Saison mit ihm bei Hoffenheim hat Spaß gemacht. Ich kann von ihm etwas lernen und er von mir. Wir haben ziemlich ähnliche Interessen: Fußball und Sport im allgemeinen.

... Freizeitgestaltung während der EM: Wenn wir hier fertig sind, setze ich mich zu einer Uno-Runde dazu. Eine PlayStation habe ich nicht dabei, das ist nicht mehr meins. Ich habe auch ein Buch dabei. Zudem schaue ich mir gerne die Gegend an. Aber erst einmal muss ich ankommen und runterkommen, weil es doch sehr aufregend war. Und nachher muss ich noch auf den Trainingsplatz.

... Freunde im Team: Viele kenne ich. Ich war ja auch schon bei den ersten beiden Maßnahmen dabei. Maxi Bauer und Eric Martel kenne ich auch gut. Und es sind Hamburger Jungs dabei: Josha Vagnoman, Faride Alidou. Sind alle nett.

... Stressresistenz: Stress hatte ich auch schon in meiner Kindheit. Wenn man mit drei Geschwistern aufwächst, ist immer was los.

... Kontakt zum Ex-Klub St. Pauli: Ich habe kaum noch Kontakt. Wenn überhaupt noch zu zwei oder drei. Es geht so schnell im Fußball...

[dfb]