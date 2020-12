BDFL sucht Verbandsreferent*in

Wir machen unseren Verband weiter fit für die Zukunft! Der BUND DEUTSCHER FUSSBALL-LEHRER (BDFL) ist der Berufsverband der deutschen Fußballtrainer. Aufgabenschwerpunkt ist die Trainerfortbildung. Der BDFL hat zurzeit rund 5200 Mitglieder.

Für unsere Bundesgeschäftsstelle suchen wir schnellstmöglich und spätestens bis zum 1. April 2021

eine*n Verbandsreferent*in (m/w/d)

auf Vollzeitbasis (40 Stunden/Woche).

Die Tätigkeit soll in der Bundesgeschäftsstelle des BDFL in Wiesbaden wahrgenommen werden. Ihre Aufgabe ist die zukunftsorientierte Ausrichtung des BDFL in Zusammenarbeit mit dem Präsidium und den weiteren Mitarbeiter*innen der Bundesgeschäftsstelle. Die Tätigkeitsfelder erstrecken sich über die Bereiche Digitalisierung, Marketing, Administration, Organisation und vieles mehr.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

Auf- und Ausbau der Digitalisierung des BDFL

Weiterentwicklung, Planung, Organisation und Durchführung digitaler Fortbildungsmodule im BDFL-Online-Campus

Digitalisierung von Präsenzveranstaltungen des BDFL für die eigene Homepage

Aufbau und Auswertung von digitalen Umfragetools

Marketing (allgemeine Akquise/Kontaktpflege von Sponsoren und Partnern; Akquise von Werbeanzeigen für die Homepage des BDFL, das BDFL-Journal und die Dokumentation des Internationalen Trainer-Kongresses)

Aufbau und eigenverantwortliche Pflege der Social-Media-Kanäle des BDFL und einer BDFL-App

Erstellung und Versand eines regelmäßigen Newsletters für die Mitglieder des BDFL

Unterstützung der Projektleitung bei der Planung und Organisation des Internationalen Trainer-Kongresses

Unterstützung bei der Abwicklung und Koordination aller Fortbildungsveranstaltungen des BDFL

Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit in den Verbandsgruppen des BDFL

tagesaktuelle Pflege der Homepage des BDFL

Unterstützung bei der redaktionellen und organisatorischen Erstellung des BDFLJournals

Erstellung von Präsentationen für interne Sitzungen bzw. Tagungen

Erstellung und Aufbereitung von Statistiken im Arbeitsbereich

Erstellung grafischer Elemente des BDFL

Wir erwarten:

Fußballaffinität: Interesse an der Verbandsarbeit im Fußballtrainerwesen

eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung bzw. ein Studium

Berufserfahrung – möglichst im Bereich Vereins- oder Sportmanagement

sehr gute organisatorische Fähigkeiten und gutes Zeitmanagement

sehr gute Kenntnisse im Bereich der Digitalisierung von Arbeits- und Geschäftsprozessen und in modernen Kommunikationstechniken

sehr gute EDV-Kenntnisse (insbesondere MS-Office, E-Learning-Tools, Videokonferenz-Programme, Grafikprogramme)

gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Verantwortungsbereitschaft, Freundlichkeit, Teamfähigkeit, kommunikative und positive Ausstrahlung

hohes persönliches Engagement und Belastbarkeit

Flexibilität in der Arbeitszeit (Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende und in den Abendstunden, z.B. bei Veranstaltungen)

Sie denken kunden- und serviceorientiert, arbeiten gerne selbständig und sind darüber hinaus kontaktfreudig, strukturiert, gewissenhaft, zuverlässig und loyal

Wir bieten:

ein sportliches Arbeitsumfeld mit angenehmer Arbeitsatmosphäre und einem motivierten Team

eine attraktive und anspruchsvolle Tätigkeit im organisierten Sport mit großer Selbständigkeit und der Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen

eine leistungsgerechte Vergütung sowie Weiterbildungsmöglichkeiten

die Möglichkeit zur Entwicklung und Ausgestaltung des eigenen Tätigkeitsfeldes

Die Stelle ist zunächst nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz für zwei Jahre zu besetzen. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung wird angestrebt.

Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben und davon überzeugt sind, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen und in unser Team passen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellung und dem möglichen Einstiegsdatum bis zum 15. Januar 2021 per E-Mail an mail@bdfl.de.

BUND DEUTSCHER FUSSBALL-LEHRER e.V.

Marcus Dippel

Daimlerring 4

65205 Wiesbaden

