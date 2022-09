Bayings beschert Bayer 04 auch Derbysieg

Bayer 04 Leverkusen legte in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga einen Saisonstart nach Maß hin. Nach dem 1:0-Auftaktsieg beim Aufsteiger MSV Duisburg setzte sich das Team des neuen Bayer-Trainers Robert de Pauw auch am 2. Spieltag im rheinischen Derby gegen den Nachbarn 1. FC Köln 1:0 (1:0) durch, kommt damit auf optimale sechs Punkte und musste noch keinen Gegentreffer hinnehmen.

Genau wie in Duisburg erzielte erneut die Niederländerin Jill Bayings (49.), die erst vor dieser Saison vom Ligakonkurrenten SGS Essen nach Leverkusen gewechselt war, den entscheidenden Treffer für Bayer 04. Die Kölnerinnen, die bei zwei Aluminiumtreffern Pech im Abschluss hatten und dabei den möglichen Ausgleich verpassten, mussten nach dem gelungenen Start (3:1 gegen die TSG Hoffenheim) ihre erste Saisonniederlage hinnehmen.

FC-Abwehrspielerin Gudorf: "Ein paar Prozent gefehlt"

"Im Vergleich zu Bayer 04 Leverkusen haben uns ein paar Prozent gefehlt", gab Kölns Rechtsverteidigerin Alicia-Sophie Gudorf im Interview mit MagentaSport ehrlich zu: "Wir waren zu Beginn nicht richtig im Spiel. In der Schlussviertelstunde hatten wir zwar die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Leider hat es aber nicht mehr gereicht. Das Derby zu verlieren, ist bitter und enttäuschend. Im nächsten Heimspiel gegen Turbine Potsdam werden wir jedoch alles tun, um wieder drei Punkte zu holen."

Leverkusens Matchwinnerin Jill Bayings meinte: "Es war mein erstes Derby, umso größer ist die Freude. Wir waren insgesamt die bessere Mannschaft, haben noch viele Torchancen liegen gelassen. Als mir das 1:0 gelungen ist, waren es besondere Emotionen für die gesamte Mannschaft. Wir alle waren heiß auf diesen Sieg."

Erst wenige Chancen - Dann offener Schlagabtausch

Im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion, dessen Spielfeld in der Halbzeitpause der Partie bereits zum dritten Mal in Serie als bester Rasenplatz der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ("Pitch of the Year") ausgezeichnet wurde, entwickelte sich vor 1700 Zuschauer*innen von Beginn an ein umkämpftes Duell. In der ersten Halbzeit gab es allerdings kaum klare Tormöglichkeiten. Die beste Chance zur Leverkusener Führung hatte Ivana Fuso, die mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an der gut reagierenden FC-Torhüterin Manon Klett scheiterte.

Ein ganz anderes Bild gab es dann in der zweiten Spielhälfte, nachdem Jill Bayings mit einem sehenswerten Schlenzer in den Torwinkel der 1:0-Führungstreffer gelungen war (49.). Das Derby wurde zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die Leverkusenerinnen gleich mehrfach das 2:0 verpassten. So verfehlte Juliane Wirtz, die früher selbst - genau wie ihr Bruder und Nationalspieler Florian - für den 1. FC Köln am Ball war, den Kasten mit einem Distanzschuss nur knapp. Kristin Kögel tauchte nach einem Wirtz-Zuspiel völlig frei vor dem Kölner Tor auf, bekam den Ball aber nicht an Manon Klett vorbei. Ivana Fuso schoss der FC-Torfrau aus kurzer Entfernung genau in die Arme.

Weil es die Gastgeberinnen in dieser Phase versäumt hatten, das zweite Tor nachzulegen, blieben die Kölnerinnen im Spiel - und hatten dann noch zweimal Pech. Abwehrspielerin Myrthe Moorrees beförderte die Kugel aus kurzer Entfernung an die Oberkante der Latte. Noch viel knapper ging es bei einem 16-Meter-Schuss von Weronika Zawistowska zu, als der Ball von der Unterkante der Latte ins Spiel zurücksprang. Bayer 04 brachte schließlich den knappen Vorsprung über die Zeit und freut sich jetzt auf das Topspiel am kommenden Freitag, 30. September, (ab 19.16 Uhr) beim Doublesieger VfL Wolfsburg.

[mspw]