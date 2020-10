Bayerns Matchwinner: Copado mit Viererpack

Mit einem Viererpack avancierte U 17-Nationalspieler Lucas Copado in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga zum Matchwinner des FC Bayern München. Noch Glück im Unglück hatte U 16-Nationalspieler Pascal Fuchs vom 1. FC Nürnberg und neu terminiert wurde im Westen das Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

FC Bayern München: U 17-Nationalspieler Lucas Copado (16) vom FC Bayern München tritt in die Fußstapfen seines Vaters Francisco (46), der einst in der Bundesliga für den Hamburger SV, die SpVgg Unterhaching, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim stürmte. Mit acht Saisontreffern führt Lucas Copado nach fünf Spieltagen die Torjägerliste in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga vor seinem FCB-Teamkollegen Marcel Wenig (vier Tore) an. Beim turbulenten 4:3 (2:3)-Auswärtssieg beim aktuellen Staffelsieger 1. FSV Mainz 05 schnürte Copado einen Viererpack, wurde damit zum Garanten für den vierten Sieg im fünften Saisonspiel und den Sprung auf Platz drei. "In der zweiten Halbzeit haben die Jungs das Ding mit einer absoluten Willensleistung und sehr viel Qualität im Spiel umgebogen", lobte Bayern-Trainer Danny Schwarz. Allerdings fügte der angehende Fußball-Lehrer auch gleich hinzu: "Nach der frühen Führung hatten wir das Fußballspielen und Verteidigen eingestellt. Da haben wir förmlich um die Gegentore gebettelt. Deswegen musste ich auch in der Halbzeit deutlich werden." Am Sonntag (ab 11 Uhr) trifft der FC Bayern am heimischen Campus auf den Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden.

1. FC Nürnberg: Nicht so schlimm, wie es zunächst befürchtet worden war, ist die Sprunggelenkverletzung von Pascal Fuchs, U 16-Nationalspieler beim 1. FC Nürnberg. Der 15 Jahre alte Mittelfeldspieler, der beim 3:1 (3:0)-Auswärtserfolg der Franken in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt war und schon während der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste, wird mit einer Bänderüberdehnung nicht längerfristig ausfallen. Für das Heimspiel am Samstag (ab 11 Uhr) gegen den SC Freiburg dürfte Fuchs seinem Trainer Peter Gaydarov allerdings fehlen. Mit vier Siegen aus den ersten fünf Saisonspielen hat sich der "Club" zumindest vorerst in der Spitzengruppe der Liga festgesetzt.

Fortuna Köln: Mit drei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage hat Aufsteiger Fortuna Köln in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga einen sehr guten Saisonstart hingelegt. Das Team von Trainer Timo Westendorf ist vor dem Gastspiel am Samstag (ab 11 Uhr) beim Wuppertaler SV als Tabellenvierter punktgleich mit den Spitzenteams Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Staffelsieger 1. FC Köln. "Wir sind zufrieden, aber wir haben jetzt ganz klar Bock auf mehr", sagte Westendorf nach dem 3:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum, "unseren bisher schwersten Gegner", wie der Fortuna-Trainer betonte. "Ich bin sehr stolz auf das Team und sehr stolz auf die zehn Zähler. Das war viel Arbeit, die Punkte sind uns nicht einfach in den Schoss gefallen." Verzichten muss Westendorf in Wuppertal auf Angreifer Noah Kashama (Gelb-Rotsperre).

Borussia Mönchengladbach: Das Spitzenspiel in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga zwischen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach und dem ebenfalls noch unbesiegten Verfolger Bayer 04 Leverkusen wurde von der DFB-Spielleitung jetzt neu terminiert. Das rheinische Duell soll am Sonntag, 15. November (ab 13 Uhr), nachgeholt werden. Grund für die Verschiebung: Einen Tag vor der geplanten Austragung war ein Spieler der Gladbacher U 19 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da mehrere Spieler aus der U 17 zuvor Kontakt zu ihm hatten, bestand die Gefahr, dass sie sich angesteckt haben könnten. Aus diesem Grund wurde in Absprache mit dem DFB und Bayer 04 Leverkusen entschieden, das Spiel abzusetzen. "Diese Vorsichtsmaßnahme war absolut richtig, um nicht das Risiko weiterer Ansteckungen einzugehen“, sagt Gladbachs Nachwuchsdirektor Roland Virkus.

FC Energie Cottbus: Teuer bezahlen musste die U 17 des FC Energie Cottbus die 0:4 (0:2)-Heimniederlage in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga gegen den Tabellendritten Hannover 96. Kapitän und Abwehrspieler Can-Deniz Tanriver erlitt einen Schlüsselbeinbruch und musste bereits während der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Er wird seinem Team erstmals am Samstag (ab 12 Uhr) im Gastspiel beim 1. FC Union Berlin fehlen. Nach fünf Saisonspielen warten die von Clemens Eisenrauch trainierten Lausitzer noch auf ihren ersten Punktgewinn und rangieren in der Abstiegszone.

Chemnitzer FC: Das Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC baut seine Strukturen konsequent aus und schafft ein umfassendes medizinisches sowie physiotherapeutisches Angebot für seine Nachwuchsspieler. Ab sofort kooperieren die "Himmelblauen" mit einem Chemnitzer Gesundheitszentrum. "Wir legen in unserem Leistungszentrum parallel zur Weiterentwicklung der Fußballausbildung besonderes Augenmerk auf die Professionalisierung des präventiven und prophylaktischen Gesundheitsmanagements", sagt Nachwuchsleiter Marcus Jahn: "Durch die neue Zusammenarbeit schaffen wir ein umfangreiches rehabilitatives und physiotherapeutisches Betreuungsangebot für unsere Spieler. So sollen Verletzungen möglichst schon verhindert werden." Das Gesundheitszentrum gliedert sich in die Bereiche "Training und Therapie" sowie "Wellness und Therapie". Insgesamt beschäftigt das Unternehmen an zwei Standorten 25 Therapeuten, darunter auch Sportwissenschaftler, Psychologen, Ernährungswissenschaftler, Physiotherapeuten, Masseure und medizinische Bademeister. "Unser Bestreben ist es, unser Know-how an junge Sportler weiterzugeben und sie als Persönlichkeiten zu fördern", erklärt Geschäftsführer Thorsten Reichelt. "Wir wollen gemeinsam mit den Trainern des CFC die Nachwuchsfußballer unterstützen und ihnen einen guten medizinischen Hintergrund geben, damit sie später für ihren weiteren Lebensweg fit und gesund bleiben." Durch die Zusammenarbeit kann ab sofort auch die U 17, die in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga am Ball ist, einen eigenen Physiotherapeuten. "Dies bringt uns auch in der medizinischen Versorgung zu den Heim- und Auswärtsspielen einen großen Schritt nach vorne", verdeutlicht Marcus Jahn.

