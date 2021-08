Bühl (l.): "In erster Linie wollen wir attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen"

Bayerns Bühl: "Was war, spielt jetzt keine Rolle mehr"

Es geht wieder los. Am Wochenende 27./28./29. August beginnt die neue Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Kann der FC Bayern München den Titel verteidigen? Können die Aufsteiger den direkten Wiederabstieg vermeiden? Wer überrascht positiv? In einer Serie auf DFB.de stellen wir die zwölf teilnehmenden Vereine vor. Heute: die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl (20) und der FC Bayern.

Klara Bühl über...

... die neue Mannschaft: Uns haben wichtige und erfahrene Spielerinnen verlassen. Aber gleichzeitig haben wir tolle junge Spielerinnen dazu bekommen. In der Vorbereitung konnte man bereits feststellen, dass die Qualität bei uns sehr hoch ist. Wir haben viel Potenzial. Alle sind hochmotiviert. Das merkt man seit der ersten Trainingseinheit. Es macht riesigen Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein.

... die Ziele mit dem FC Bayern für die kommende Saison: In erster Linie wollen wir attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Das ist die Basis für alles weitere. Nur wenn uns das gelingt, werden wir unsere Ziele erreichen können. Klar ist aber auch, dass wir mindestens wieder einen Titel holen wollen.

... den Zweikampf mit dem VfL Wolfsburg: Vor Saisonstart ist das etwas schwer einzuschätzen. Aber wahrscheinlich wird es darauf auch in der kommenden Spielzeit wieder hinauslaufen. Wolfsburg ist natürlich immer mit einem starken Team am Start. Wir dürfen allerdings auch Konkurrenten wie Eintracht Frankfurt oder die TSG Hoffenheim nicht unterschätzen. Beide sind gefährliche Konkurrenten, die ihre Qualität bereits unter Beweis gestellt haben und denen ich einiges zutraue.

... die Rolle als Titelverteidiger in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Das ist bei uns eigentlich kein Thema. Die vergangene Saison ist abgehakt. Unser Blick geht nur noch nach vorne. Es beginnt alles wieder bei Null. Was war, spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir müssen unsere Leistungen und vor allem unsere Konstanz bestätigen. Das sind aus meiner Sicht die entscheidenden Faktoren.

... die Ambitionen in der Champions League: In der vergangenen Saison sind wir im Halbfinale am FC Chelsea gescheitert. Da haben wir eine gute Runde gespielt. Aber damit wollen wir uns nicht zufrieden geben. Logischerweise würden wir gerne den nächsten Schritt machen und das Endspiel erreichen. Die Möglichkeiten dazu haben wir. Aber das wollen unsere Gegner auch. Die Konkurrenz ist sehr stark und wird immer größer. Wir müssen Topleistungen abrufen, wenn wir weit kommen wollen. Und etwas Glück werden wir auch benötigen. Wenn alles passt, können wir um den Champions-League-Titel mitspielen.

... ihre eigenen Ziele: In erster Linie möchte ich mich als Stammspielerin beim FC Bayern etablieren und der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen. Ich möchte noch mehr Konstanz in meine Leistungen bringen. Ich habe noch viele Möglichkeiten, um mich weiterzuentwickeln. Am wichtigsten ist für mich als junge Spielerin, dass ich möglichst viel Spielpraxis bekomme.

... ihre Rolle in der Nationalmannschaft: Hier ist es ähnlich wie im Verein. Ich war zuletzt regelmäßig dabei. Darüber freue ich mich. Es ist eine große Ehre, für mein Land zu spielen. Im kommenden Jahr steht dann ja auch die Europameisterschaft in England auf dem Programm. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dort nicht gerne dabei wäre. Aber noch ist das Turnier für mich persönlich ziemlich weit weg. Jetzt zählt es erstmal, gegen Bremen und Sand gut in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga zu starten. Alles andere kommt danach.

