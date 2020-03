Bayern vs. VfB: Süd-Klassiker live bei DFB-TV

Spitzenspiel und Klassiker in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga: Tabellenführer FC Bayern München empfängt am Sonntag (ab 11 Uhr, live bei DFB-TV) Verfolger VfB Stuttgart. Beide Mannschaften trennt vor dem direkten Duell nur ein Punkt. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Pünktlich zum Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart ist der FC Bayern München zum ersten Mal in dieser Spielzeit ganz oben in der Tabelle der Staffel Süd/Südwest zu finden. Nach Auftakterfolgen gegen den FC Augsburg (3:2) und beim 1. FC Kaiserslautern (4:0) hatten die Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:1) und bei der TSG Hoffenheim (2:2) sowie die Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim (1:3) dafür gesorgt, dass die Münchner gegenüber der Konkurrenz anfangs in Rückstand waren. Aus den vergangenen 13 Spielen sammelte der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters aber 36 von möglichen 39 Zählern, ging in dieser Phase nur gegen Eintracht Frankfurt (1:2) leer aus. Damit haben die Münchner - trotz einer noch ausstehenden Nachholpartie - einen Punkt Vorsprung. Unmittelbar hinter den A-Junioren des FC Bayern München rangiert der VfB Stuttgart. Die Mannschaft von VfB-Trainer Nico Willig war zuvor fünf Spieltage lang Tabellenführer. Im Duell mit dem Karlsruher SC sprang zuletzt allerdings nur ein 2:2 heraus. Genau wie der FCB ging auch der VfB in dieser Spielzeit erst zweimal als Verlierer vom Feld. Neben dem Hinspiel gegen den FC Bayern München (1:4) war das auch am 16. Spieltag in der Auswärtspartie beim 1. FC Heidenheim (1:2) der Fall.

Die Trainer: Beim FC Bayern München ist seit Saisonbeginn ein Trainerduo für die U 19 verantwortlich. Danny Schwarz ist dabei schon länger Bestandteil der Nachwuchsabteilung des deutschen Rekordmeisters. Der 44-Jährige arbeitete seit 2012 schon als Co-Trainer der U 19 sowie der zweiten Mannschaft. Hauptverantwortlich war der Ex-Bundesligaprofi (122 Einsätze für den VfB Stuttgart, die SpVgg Unterhaching und den TSV 1860 München) von Januar 2016 bis Juni 2019 für die U 16 des FCB tätig. Neben Schwarz betreut auch Martin Demichelis, acht Jahre lang Profi beim FC Bayern München, die A-Junioren. Der frühere argentinische Nationalspieler und Vize-Weltmeister von 2014 kehrte im Sommer nach München zurück. Erste Erfahrungen als Trainer sammelte Demichelis als Assistent beim spanischen Erstligisten FC Malaga (Juli 2017 bis Juni 2018). Nachdem Nico Willig zwei Monate lang die Profis des VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Bundesliga betreut hatte, steht der 39-Jährige seit Saisonbeginn wieder bei der U 19 in der A-Junioren-Bundesliga an der Seitenlinie. Bis Ende April hatte der gebürtige Tübinger maßgeblichen Anteil daran, dass der VfB-Nachwuchs das Finale um die Deutsche Meisterschaft und das Endspiel im DFB-Pokal der Junioren erreichte. Für Willig war es die erste Saison an der Seitenlinie der U 19. Für den VfB-Nachwuchs arbeitet er seit Januar 2016 und betreute dort zunächst die U 16, bevor er nach sechs Monaten aufrückte und zwei Jahre lang für die U 17 verantwortlich war.

Die Torjäger: Die 57 Treffer des FC Bayern München nach 18 Partien bedeuten in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga mit großem Vorsprung vor dem VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05 (beide 43 Treffer) die erfolgreichste Offensive. Auch bei den Torjägern ist ein Spieler der Münchner ganz vorne zu finden. Malik Tillman kommt nach 17 Einsätzen auf 13 Tore und sieben Vorlagen. Im Topspiel gegen den VfB Stuttgart ist der elfmalige U 17-Nationalspieler nach seiner Gelb-Roten Karte im Spiel gegen den SSV Ulm 1846 Fußball (1:0) aber gesperrt. Der frühere Münchner Benedict Hollerbach, der mit zehn Treffern das interne Ranking beim VfB Stuttgart vor Per Lockl (sieben) anführt, belegt in der staffelweiten Torschützenliste hinter Oliver Batista Meier (FC Bayern München) und Suliman Marlon Mustapha (beide elf Treffer, 1. FSV Mainz 05) den vierten Platz. Hollerbach wurde von 2014 bis zum vergangenen Sommer in der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München ausgebildet.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga, die seit 2003 ununterbrochen der höchsten deutschen U 19-Spielklasse vertreten sind, standen sich die U 19-Teams des FC Bayern München und des VfB Stuttgart bereits in 33 Ligaspielen gegenüber. Die Bilanz spricht mit 14 Siegen, vier Unentschieden und 13 Niederlagen ganz knapp für den VfB. Besonders auffällig: In den zurückliegenden sechs Aufeinandertreffen konnten die Stuttgarter nur einen Punkt sammeln. Zusätzlich zu den Ligaspielen kam es auch noch in der Spielzeit 2018/2019 zu einem Duell im DFB-Pokal-Achtelfinale, das der VfB Stuttgart in München 3:1 gewann. Das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im Jahr 2002 entschied dagegen der FC Bayern für sich. Im Hinspiel der aktuellen Spielzeit trugen sich Torben Rhein, Angelo Stiller, Malik Tillman und Jonas Kehl beim 4:1-Erfolg für den FCB in die Torschützenliste ein. Für den VfB Stuttgart traf Per Lockl.

Die Stimmen: "Mund abputzen und weiter geht es", so Bayerns Trainer Danny Schwarz nach dem mühsamen 1:0 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball. "Ich bin froh, dass wir gewonnen haben, weil wir uns schwergetan haben. Wir schauen jetzt nach vorne, vor uns liegt eine spannende Aufgabe." Dass der FC Bayern München vor dem direkten Duell am VfB Stuttgart vorbeigezogen ist, "schmälert unsere Vorfreude auf das Spiel überhaupt nicht", betont VfB-Trainer Nico Willig im Gespräch mit DFB.de. "Wir sind mit unserer Saison und unserer Punktzahl bislang zufrieden. Daher können wir mit einer gewissen Leichtigkeit in das Duell gehen. Unsere Spieler sollen die Situation als Chance und Erlebnis sehen, sich auf hohem Niveau zu messen. Gegenüber dem 2:2 gegen den Karlsruher SC müssen wir wieder frischer auftreten und mehr Spielfreude entwickeln."

