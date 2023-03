Bayern verliert Viertelfinale bei Arsenal

Der FC Bayern München hat das Rückspiel im Viertelfinale der Women's Champions League verloren und die Runde der letzten Vier verpasst. Im gut gefüllten Emirates Stadium in London verlor das Team von Alexander Straus 0:2 (0:2) gegen den FC Arsenal und konnte die gute Ausgangssituation nach dem 1:0-Hinspielsieg nicht nutzen.

Der Bundesligist kam nicht gut in die Partie und wurde schon früh von Arsenal im eigenen Sechzehner eingeschlossen. Es dauerte nicht lange und Frida Maanum (20.) egalisierte mit einem Traumtor das Hinspielergebnis. Arsenal hatte das Momentum auf seine Seite gerissen und Blackstenius (26.) erhöhte per Kopfball zum 2:0-Halbzeitstand.

Ausgeglichene Partie nach der Pause

Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der auch die Münchnerinnen in gute Abschlusspositionen kamen. Die beste Chance bot sich Klara Bühl in der 60. Minute, nach einem schönen Solo wurde ihr Schuss aus kurzer Distanz geblockt. Lea Schüller wurde in der 69. Minute mit einem Steilpass gesucht, eine Innenverteidigerin kriegte aber noch einen Fuß dazwischen und unterband die Großchance. Arsenal stand bis zum Ende sicher in der Defensive und brachte das Ergebnis schließlich über die Zeit.

Im Halbfinale (22./23. April und 29./30. April) trifft Arsenal entweder auf Paris Saint-Germain oder auf den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Das Finale geht am 3. Juni in Eindhoven über die Bühne.

[sid/fn]