Bayern und Hoffenheim verlieren auswärts

Der FC Bayern München verliert trotz Führung zur Pause das Spitzenspiel der Gruppe D in der Women´s Champions-League bei Tabellenführer Olympique Lyon. Die spannende Partie zwischen dem Champions League Rekordsieger aus Frankreich und dem deutschen Meister endete 2:1 (0:1). Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer bleibt trotz der Niederlage Tabellenzweiter. Auch die TSG Hoffenheim musste sich auswärts geschlagen geben. Das Team von Trainer Gabor Gallai verlor beim FC Barcelona mit 0:4 (0:3). Damit steht die TSG nach drei Spielen in ihrer Premierensaison in der Königsklasse weiterhin mit drei Punkten auf dem dritten Platz in der Gruppe C.

Die Bayern gingen in der 25. Minute durch ein Eigentor von Kadeisha Buchanan in Führung und konnten den Vorsprung bis zur Pause halten. Lyon erhöhte jedoch nach der Pause nochmals den Druck und kam zunächst durch Janice Cayman zum Ausgleich (50.). Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch - mit dem besseren Ende für die Französinnen: Amandine Henry (86.) sicherte Lyon kurz vor Schluss die drei Punkte.

Für Barcelona eröffnete Jennifer Hermoso bereits in der 5. Minute den Torreigen mit einem Kopfball aus kürzester Distanz nach einem Freistoß. Und der Tabellenführer der Primera Division blieb auch in der Folge drückend überlegen. Alexia Putellas erhöhte noch vor der Pause mit einem Doppelpack (19., 33.) auf 3:0. In der zweiten Hälfte zeichnete sich zunächst Martina Tufekovic im Hoffenheimer Tor aus, die mehrere hochkarätige Chancen vereitelte. In der 74. Minute war allerdings auch die Nationalspielerin machtlos, als Marta Torrejon den verdienten 4:0-Endstand herstellte.