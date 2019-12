Bayern-Torwart Kainz: Besuch von Starke

Bayern Münchens verletzter U 19-Torhüter Manuel Kainz durfte sich jetzt über prominenten Besuch freuen. Tom Starke schaute in der Klinik vorbei. Beim 1. FC Köln sind Tim Lemperle und Jacob Jansen wieder fit, der Nachwuchs von Dynamo Dresden freut sich auf sein künftiges Trainingszentrum. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

FC Bayern München: Die U 19 des FC Bayern München muss in der Staffel Süd/Südwest vorerst auf Torhüter Manuel Kainz verzichten. Der 17 Jahre alte Schlussmann hat sich einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen und musste sich einer Operation unterziehen. Kainz war im Sommer aus der U 17 der Münchner zu den A-Junioren aufgerückt, nachdem er in der vergangenen Saison auf 23 Einsätze in der B-Junioren Bundesliga gekommen war. In dieser Spielzeit musste er sich bisher hinter Stammtorhüter Lukas Schneller (18) einordnen. Der langjährige Bundesliga-Torhüter Tom Starke, inzwischen Torwartkoordinator und -trainer beim FC Bayern, besuchte Manuel Kainz jetzt im Krankenhaus, um ihm Mut zuzusprechen.

1. FC Heidenheim: Das Verbundsystem von Leistungsfußball und Schule zwischen dem 1. FC Heidenheim 1846, dem Max-Planck-Gymnasium, der Kaufmännischen Schule, dem Schulverbund im Heckental sowie dem Sportinternat des Heidenheimer Sportbundes ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für weitere drei Jahre als "Eliteschule des Fußballs" ausgezeichnet worden. "Die Eliteschule des Fußballs ist in unserem Konzept zur erfolgreichen Ausbildung unserer Talente im Leistungszentrum ein zentraler und bedeutender Faktor", betont Heidenheims Nachwuchsleiter Jürgen Bastendorf. "Die Zusammenarbeit mit der Stadt Heidenheim, den Schulen sowie dem Sportinternat klappt hervorragend. Wir bedanken uns deshalb ausdrücklich bei unseren Partnern und freuen uns sehr über die erneute Anerkennung durch den DFB." Das Max-Planck-Gymnasium, der Schulverbund im Heckental und die Kaufmännische Schule decken alle Schulformen für Spieler aus dem FCH-Leistungszentrum ab. Ziel der Eliteschulen ist es, ein optimales Umfeld im sportlichen und schulischen Bereich für ambitionierte Jugendspieler zu schaffen. Dafür werden beispielsweise Angebote zur Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe oder zeitlich flexible Klausurtermine benötigt. Außerdem werden die ausgefallenen Unterrichtsstunden aufgrund der individuellen fußballerischen Förderung regelmäßig über Nachführunterrichte aufgefangen. Gleichzeitig wird ein hoher Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit einer leistungssportlichen Grundeinstellung gelegt. Aus dem aktuellen Profikader des 1. FC Heidenheim legte Linksverteidiger Jonas Brändle (19) erst im Frühjahr sein Fachabitur an der Kaufmännischen Schule Heidenheim ab.

1. FC Köln: Stefan Ruthenbeck, U 19-Trainer beim 1. FC Köln, stehen für das Stadtderby in der Staffel West am Sonntag (ab 11 Uhr) gegen Aufsteiger FC Viktoria Köln zwei Offensivspieler wieder zur Verfügung. Tim Lemperle und Jacob Jansen sind nach auskurierten Verletzungen wieder ins Training eingestiegen. Der achtmalige U 17-Nationalspieler Lemperle hatte zuletzt wegen einer Bänderverletzung gefehlt. Jansen machten muskuläre Probleme zu schaffen. "Es ist sehr erfreulich, dass beide wieder fit sind", so Ruthenbeck im Gespräch mit DFB.de. "Zuletzt hatte es sich doch recht deutlich bemerkbar gemacht, dass wir in der Offensive nicht viele Möglichkeiten hatten, um nachzulegen." Gegen die Viktoria kommt es mit gleich fünf Spielern zum Wiedersehen. Arif Alkan, Dustin Berndt, Dennis Oduro, Farid Bacevac und Luis Müller waren in der vergangenen Saison noch für die U 19 des "Effzeh" am Ball.

FC Schalke 04: Die U 19 des FC Schalke 04 ist nach dem 1:1 im Topspiel der West-Staffel gegen den Tabellenzweiten Fortuna Düsseldorf seit acht Pflichtspielen unbesiegt. Inklusive des DFB-Pokals der Junioren gingen die Königsblauen in diesem Zeitraum fünfmal als Sieger vom Feld. Entsprechend positiv fiel das Fazit von S04-Trainer Norbert Elgert aus. "Wir haben gegen Düsseldorf eine überragende erste Halbzeit gezeigt", so Elgert. "Nach der Pause haben wir es dann nicht mehr so gut gemacht. Dennoch geht es bei uns immer um Prozesse und Entwicklung. Die Mannschaft befindet sich gerade in einer überragenden Entwicklung - individuell und im Kollektiv. Wir sind auf dem Weg, eine Spitzenmannschaft zu werden." Mit insgesamt 15 Punkten nach neun Spielen belegt S04 aktuell den sechsten Tabellenplatz. Am Sonntag (ab 11 Uhr) geht es für Schalke mit dem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen weiter.

1. FC Union Berlin: Die U 19-Spieler Marius Ihbe und Tim Maciejewski hatten großen Anteil am ersten Sieg des 1. FC Union Berlin beim "Baltic Sea Cup". Beide trafen in der Partie gegen den dänischen Vertreter Aalborg BK (3:2) jeweils einmal. Außerdem trug sich Jungprofi Julius Kade in die Torschützenliste ein. In den vorherigen Duellen mit dem FC Nordsjaelland (Dänemark/3:3) und Halmstads BK (Schweden/1:2) waren die Eisernen ohne die volle Punktausbeute geblieben. Die teilnehmenden Mannschaften beim Baltic Sea Cup dürfen Spieler aus der U 19, U 21-Profis sowie maximal drei ältere Akteure aus der Lizenzspielerabteilung einsetzen. Seine abschließende Partie im Wettbewerb bestreitet der 1. FC Union Berlin am Dienstag, 26. November (ab 14 Uhr), im Stadion An der Alten Försterei gegen Bröndby IF (Dänemark). In der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga steht für die viertplatzierten Hauptstädter bereits am Sonntag (ab 11 Uhr) das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SV Werder Bremen auf dem Programm.

Dynamo Dresden: Bei Dynamo Dresden entsteht aktuell im Sportpark Ostra ein neues Trainingszentrum. Zwei Naturrasen-Großfelder (eines davon beheizt), ein Naturrasenkleinfeld, ein Kunstrasen-Großfeld (beheizt) sowie Multifunktionshügel, Athletik-Parcours, Fußballtennisflächen und Kopfballpendel werden ab 2020 den Zweitligaprofis der Sachsen sowie den Nachwuchsmannschaften des Leistungsbereichs (U 19, U 17 und U 16) professionelle Trainingsbedingungen bieten. Auf rund 3,5 Hektar werden neben diversen Sportanlagen auch ein dreigeschossiges Funktionsgebäude sowie ein Wirtschaftsgebäude für Gesamtkosten in Höhe von 18,9 Millionen Euro errichtet. Der Bezug des neuen Trainingszentrums ist zur Saison 2020/2021 geplant. "Ein großes Kompliment an alle, die am Bau beteiligt sind", sagt Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. "Die Fortschritte sind beachtlich, denn längst kann man sich eine genaue Vorstellung davon machen, wie unser Trainingszentrum nach der Fertigstellung aussehen wird. Wenn die Baumaßnahmen weiterhin optimal laufen und die Witterung mitspielt, werden alle drei Plätze auf dem Gelände noch vor dem Winter grün sein." Während bei den beiden Großspielfeldern gerade erst die Ansaat des Naturrasens erfolgte, wurde der Kunstrasenbelag bereits auf dem dafür vorgesehenen Platz ausgebracht.

[mspw]