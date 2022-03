Bayern-Torhüterin Leitzig: "Die Crunchtime hat begonnen"

Am Freitag (ab 19.30 Uhr, live auf MagentaSport und Eurosport) erwartet der FC Bayern München im Spitzenspiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga die Gäste von Eintracht Frankfurt. Nach der Verletzung von Nationalspielerin Laura Benkarth steht derzeit Janina Leitzig im Tor der Münchnerinnen. Im DFB.de-Interview spricht die 22 Jahre alte Keeperin über ihre Rolle und den Traum von Triple.

DFB.de: Janina Leitzig, Sie haben mit dem FC Bayern derzeit einen super Lauf. Wie sehen Sie die Ausgangslage vor dem Duell?

Janina Leitzig: In den kommenden Wochen geht es generell um ziemlich viel, natürlich auch am Freitagabend gegen die Eintracht. Wir fühlen uns gut und haben uns intensiv auf die Partie vorbereitet. Ich freue mich auf das Duell. Es ist ja schließlich so, dass man das ganz Jahr auf diese großen Begegnungen hinarbeitet.

DFB.de: Das Hinspiel haben Sie mit 2:3 verloren. Ist da noch eine Rechnung zu begleichen?

Leitzig: Wir haben diese Niederlage natürlich nicht vergessen. Das Hinspiel ist sehr unglücklich für uns verlaufen mit zwei späten Gegentreffern. Dieses Mal wollen wir die drei Punkte holen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird, wenn wir unsere Leistung abrufen. Denn meiner Meinung nach haben wir individuell die besseren Spielerinnen.

DFB.de: Wie schätzen Sie Frankfurt ein?

Leitzig: Sie haben gezeigt, dass sie sehr große Qualität im Kader haben. Sie spielen eine gute Saison. Wichtig ist, dass wir ruhig bleiben und unser Spiel spielen. Wenn wir das schaffen, haben wir beste Chancen, zu gewinnen.

DFB.de: Die Eintracht ist am vergangenen Wochenende auf Rang drei gesprungen.

Leitzig: Und das nicht ohne Grund. Sie haben viele Nationalspielerinnen in ihren Reihen. Natürlich können sie uns gefährlich werden, das haben wir im Hinspiel erlebt. Aber wir sind selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir das Heimspiel für uns entscheiden wollen.

DFB.de: Sie haben in dieser Saison in 16 Begegnungen 13 Siege gefeiert. In diesem Jahr sind Sie sogar noch unbesiegt.

Leitzig: Wir haben in der Winterpause top gearbeitet, viel im Ausdauerbereich und auch an der Taktik. Wir sind bereit für die Aufgaben, die jetzt auf uns warten. Man merkt in jedem Training, dass die Vorfreude auf den Saisonendspurt groß ist.

DFB.de: Kann man sagen, dass nun die Crunchtime in DFB-Pokal, Champions League und Frauen-Bundesliga beginnt?

Leitzig: Ja, absolut. Ab jetzt kann jede Niederlage gravierende Folgen haben. Nun ist es noch wichtiger, dass wir in jedem Spiel konstant unsere Leistung bringen. Wir sind in allen drei Wettbewerben noch aussichtsreich dabei. Jedes Spiel ist ab sofort entscheidend. Die Crunchtime hat begonnen.

DFB.de: Lebt damit bei Ihnen auch der Traum vom Triple?

Leitzig: Natürlich haben wir alle diesen Traum. Aber wir wissen auch, wie schwer es wird. In der Champions League geht es gegen Paris St. Germain. Ich erwarte zwei Duelle auf Augenhöhe, die Tagesform wird viel ausmachen. Aber Paris ist für uns auf jeden Fall schlagbar. Auch in der Bundesliga und im DFB-Pokal spielen wir um den Titel.

DFB.de: Sie stehen seit einigen Wochen aufgrund der Verletzung von Laura Benkarth im Tor. Wie fühlt sich das für Sie an?

Leitzig: Es tut mir sehr leid für Laura, dass sie sich verletzt hat - vor allem auch so schwer. Ich hoffe, dass sie schnell zurückkommt. Man fühlt mit seinen Kolleginnen bei Verletzungen immer mit. Im Training und bei Spielen bin ich jetzt in einer neuen Rolle und es ist natürlich klar, dass es Spaß macht, mit der Mannschaft auf dem Rasen zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Ich hoffe, dass ich dem Team mit meinen Leistungen weiterhelfen kann.

DFB.de: Geht damit auch ein Traum für Sie in Erfüllung?

Leitzig: Ich wusste von Beginn an, dass es schwer wird zu spielen, weil die Konkurrenz groß ist. Jeder weiß, dass Laura seit Jahren hervorragende Leistungen bringt und zurecht auch Teil des Nationalteams ist. Jetzt ist es meine Aufgabe, diese Lücke zu schließen. Aber ich mache mir gar nicht so viele Gedanken. Ich fokussiere mich, in jedem Training und in jedem Spiel meine Leistung zu bringen. Das ist nun meine Aufgabe. Natürlich ist es ein Traum, im Tor des FC Bayern zu stehen.

DFB.de: Die perfekte Entwicklung also für Sie?

Leitzig: Spiele auf höchstem Niveau sind durch nichts zu ersetzen. Ich kann gerade extrem viel Erfahrung sammeln und bin dankbar dafür, dass ich das Vertrauen des Trainerteams bekomme.

DFB.de: Spüren Sie noch Nervosität vor den Begegnungen?

Leitzig: Aufgrund von Lauras Verletzung bin ich ja ohne großen Vorlauf ins Tor gekommen. Aber darauf muss man immer vorbereitet sein und wir trainieren ja entsprechend. Ich spüre eine gesunde Anspannung. Es ist für mich etwas Besonderes, im Tor des FC Bayern zu stehen. Ich mag diese Rolle und gebe alles, ihr gerecht zu werden.

[sw]