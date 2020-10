Bayern München: Torpremiere für Arijon Ibrahimovic

Seine ersten beiden Treffer in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga erzielte jetzt der deutsche U 16-Nationalspieler Arijon Ibrahimovic vom FC Bayern München. Borussia Dortmund muss vorerst auf U 17-Nationalspieler Vasco Walz verzichten und beim FC Schalke 04 hilft U 17-Trainer Onur Cinel bei den Profis aus. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

FC Bayern München: Im achten Anlauf hat es geklappt. U 16-Nationalspieler Arijon Ibrahimovic feierte beim 3:0 (3:0)-Heimsieg des FC Bayern München gegen den Karlsruher SC seine Torpremiere in der Staffel Süd/Südwest. Der erst 14 Jahre alte Mittelfeldspieler schnürte gegen den KSC sogar einen Doppelpack und bereitete außerdem den dritten Treffer von Marcel Wenig mustergültig vor. Damit hatte Ibrahimovic entscheidenden Anteil am dritten Dreier im vierten Saisonspiel. "Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit mit tollen Toren und starken Kombinationen gespielt, da waren wir insgesamt sehr effektiv", lobte FCB-Trainer Danny Schwarz. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein wenig die Spannung verloren und das Spiel etwas aus der Hand gegeben. Daraus müssen wir die richtigen Lehren ziehen", so der angehende Fußball-Lehrer weiter. Am Samstag (ab 11 Uhr) steht das Topspiel bei Staffelsieger 1. FSV Mainz 05 an.

SpVgg Unterhaching: Eine Hiobsbotschaft gab es für die U 17 der SpVgg Unterhaching. Bei der ersten Saisonniederlage in der Staffel Süd/Südwest (2:6 beim 1. FC Nürnberg) erlitt Torhüter Hannes Hellmair (16) bereits während der ersten Halbzeit einen Bruch des Mittelhandknochens. "Hannes wurde bereits operiert, der Eingriff ist gut verlaufen", sagt Trainer Marc Unterberger zu DFB.de. "Dennoch wird er uns für längere Zeit fehlen." In Nürnberg wurde Marinus Schmid für Hellmair eingewechselt und dürfte auch am Samstag (ab 12 Uhr) im Heimspiel gegen Tabellenführer FC Augsburg zwischen den Hachinger Pfosten stehen. "Er hat seine Sache gut gemacht", so Unterberger.

Borussia Dortmund: U 17-Nationalspieler Vasco Walz wird Titelaspirant Borussia Dortmund in der West-Staffel vorerst fehlen. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler war beim 3:0 (1:0)-Auswärtssieg des BVB bei Alemannia Aachen bereits nach 15 Minuten wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich ausgewechselt worden und wird zumindest das Heimspiel gegen den SV Lippstadt 08 am Sonntag (ab 11 Uhr) verpassen. Dennoch hat sich die Personallage für Trainer Sebastian Geppert verbessert. Mit dem für Walz eingewechselten Jonah Husseck (nach Muskelfaserriss) sowie Michel Simon Ludwig (Bänderriss im Sprunggelenk) und Raul König (Leistenprobleme) gaben drei zuvor verletzungsbedingt ausgefallene BVB-Talente in Aachen ihr Comeback.

FC Schalke 04: Onur Cinel, etatmäßiger U 17-Trainer beim FC Schalke 04, gehört aktuell interimsweise zum Trainerteam der Profis um den neuen Cheftrainer Manuel Baum. Bis ein zusätzlicher Co-Trainer verpflichtet ist, wird der 36 Jahre alte Fußball-Lehrer Cinel beim Bundesligakader bleiben. Sein Assistent Jörg Behnert (49) springt deshalb bei der U 17 in der Staffel West ein und betreute das Team auch in der Nachholpartie gegen den SC Preußen Münster (0:0). Nach drei absolvierten Begegnungen haben die noch unbesiegten Knappen fünf Punkte auf dem Konto und belegen Rang zehn. Am Samstag (ab 11 Uhr) sind die Schalker beim SC Paderborn 07 zu Gast.

Hannover 96: Die U 17 von Hannover 96, die in der Staffel Nord/Nordost nach drei absolvierten Partien die maximale Ausbeute von neun Punkten auf dem Konto hat und auf ein Torverhältnis von 13:1 kommt, nutzte ihr spielfreies Wochenende für einen Härtetest. Um im Rhythmus zu bleiben, traf die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Lars Fuchs in einem Freundschaftsspiel auf die U 19 von Göttingen 05, die in der Niedersachsenliga an den Start geht. Beim 3:1 (1:1) der Hannoveraner markierte der italienische Stürmer Nicolo Tresoldi alle drei 96-Treffer. Der 16 Jahre alte Torjäger hatte schon in den ersten drei Ligapartien allein fünfmal getroffen. Am Samstag (ab 11 Uhr) ist Hannover 96 beim noch sieg- und punktlosen FC Energie Cottbus zu Gast.

Holstein Kiel: Mit seinem Dreierpack zum 4:1 (0:1)-Auswärtserfolg beim FC Carl Zeiss Jena in der Staffel Nord/Nordost schloss Ben Opoku Labes, Angreifer von Holstein Kiel, an der Spitze der Torjägerliste zu Tom Sanne vom FC St. Pauli auf. Nachdem Sanne gegen Hertha BSC (2:3) "nur" einmal für die Hamburger traf, haben beide jetzt nach dem 4. Spieltag bereits sechs Saisontreffer auf dem Konto. Für Holstein Kiel geht es nach dem ersten Sieg in der laufenden Spielzeit am Samstag (ab 11 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig weiter.

