Bayern kassierte späten Ausgleich gegen Rom

Bayern München ist in die Gruppenphase der Champions League der Frauen gestartet. Im ersten Vorrundenspiel in der europäischen Königsklasse kamen die Münchnerinnen gegen die italienischen Meisterinnen vom AS Rom nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus.

Nach der 2:0-Pausenführung verpassten die Münchnerinnen gegen die AS Rom den Auftaktsieg und müssen jetzt in den nächsten Spielen gegen Paris Saint-Germain und Ajax Amsterdam punkten. Die zwei besten Mannschaften ziehen ins Viertelfinale ein.

Damnjanovic aus kurzer Distanz

Die Münchnerinnen kamen auf dem FC Bayern Campus gut in das Spiel, ein erster Abschluss von Zadrazil (4.) wurde jedoch geblockt. Kurz darauf war es Dallmann (11.), ihr unplatzierter Schuss landet jedoch in den Armen von Ceasar. Auch die Italienerinnen meldetet sich in der Offensive an: Viens (14.) kam nach einem geblockten Freistoß zum Schuss, der Ball flog aber knapp über die Latte.

Dann ging es schnell: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld leitete Viggosdottir den Ball weiter vor das Tor, dort drückte Damnjanovic (21.) den Ball aus kurzer Distanz in das Tor der Römerinnen zur Führung. In der 30. Minute brachte Schüller den Ball aus spitzem Winkel noch vor das Tor, Ceasar war wach und fing den Ball ab.

Führung zur Pause

Mit dem Pausenpfiff der zweite Treffer: Bühl spielte den Ball an den Strafraumrand, Naschweg (45.+4) kam an den Ball und hatte viel Platz für den Abschluss. Der Schuss wurde doppelt abgefälscht und flog gegen die Laufrichtung von Ceasar in das Tor. Danach war Halbzeit und es ging mit der 2:0-Führung für Bayern in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Chance den Münchnerinnen, einen Versuch von Schüller (50.) kratzte eine Abwehrspielerin noch gerade von der Torlinie. Kurz darauf war es die starke Damnjanovic (52.), ihren Abschluss hielt Ceasar mit einer Glanztat.

Später Ausgleich für die Roma

Dann kam auch die Roma: Nach einer Flanke kam die Kugel zu Viens (57.), die erwischte den Ball allerdings nicht optimal. In der 58. Minute machte sie es dann besser und traf aus halblinker Position im Strafraum ins rechte Toreck zum Anschluss. Die Römerinnen waren wieder da und bekam etwas Rückenwind durch den Treffer.

In der 72. Minute dann fast der Treffer für Bayern. Gwinn spielte einen schönen Ball in den lauf von Dallmann, ihr Schuss aus spitzem Winkel ging knapp links am Tor vorbei. Aus dem Nichts der Ausgleich für die Roma: Giugliano (90.) kam aus spitzem Winkel an den Ball, der Abschluss rutscht ins Tor zum 2:2-Ausgleich.

