Bayern II gegen Zwickau auf 8. April verlegt

Das Spiel zwischen dem FC Bayern München II und dem FSV Zwickau in der 3. Liga wird verlegt. Die Partie des 31. Spieltags wird am Mittwoch, 8. April, um 18 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen. Ursprünglich war die Begegnung für Sonntag, 29. März, angesetzt gewesen.

Die Verlegung erfolgte auf Antrag des FC Bayern München II gemäß § 34 der DFB-Spielordnung aufgrund von Abstellungen zu Auswahlmannschaften des DFB. Laut Statuten hat ein Verein, der einen oder mehrere Spieler abstellen muss, das Recht, die Absetzung und Neuterminierung einer Partie zu verlangen, die im betreffenden Zeitraum für ihn angesetzt ist. Davon hat der FC Bayern für seine zweiten Mannschaft in diesem Fall Gebrauch gemacht.

Die Begegnung am Mittwoch, 8. April, wird wie jedes Spiel der 3. Liga live bei Magenta Sport übertragen. In gemeinsamer Absprache verständigten sich beide Klubs und der DFB wegen eines möglichen Champions-League-Spiels in München am selben Abend auf die frühere Anstoßzeit um 18 Uhr. In der Regel beginnen die Abendspiele der 3. Liga um 19 Uhr.

