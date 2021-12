Bayern gegen PSG, Wolfsburg gegen Arsenal

Erwartet schwierige Aufgaben warten auf das deutsche Duo in den K.o.-Spielen der Women's Champions League. Im Viertelfinale trifft der FC Bayern München zunächst zuhause auf Paris Saint-Germain. Der VfL Wolfsburg spielt zunächst auswärts gegen den FC Arsenal. Bei einem möglichen Halbfinale müssten beide deutschen Teams zunächst auswärts antreten: Auf den FC Bayern würde es gegen den Sieger des Duells Juventus Turin gegen Olympique Lyon gehen, Wolfsburg träfe auf den Gewinner des spanischen Vergleichs FC Barcelona gegen Real Madrid.

Das Viertelfinale wird in Hin- und Rückspielen am 22./23. bzw. 30./31. März 2022 ausgetragen. Die Halbfinals sind für den 23./24. April und den 30. April/1. Mai 2022 terminiert. Das Finale findet im Juventus Stadion in Turin statt, ein Termin steht noch nicht fest.