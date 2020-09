Bayern gegen Breisgauer: Schwarz fordert "hohe Intensität"

Der Saisonstart in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga verlief für die U 17 des FC Bayern München mit einem 1:0 beim Aufsteiger FSV Frankfurt erfolgreich. Nun will der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters am Sonntag (ab 11 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Freiburg nachlegen. Der Sportclub strebt dagegen die ersten Zähler an. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Das erste Saisonspiel: Der Vorjahresdritte FC Bayern München ist mit einem Erfolg in die Saison 2020/2021 gestartet. In der Partie beim Aufsteiger FSV Frankfurt siegten die Münchner durch ein spätes Tor von U 17-Nationalspieler Lucas Copado (78.), Sohn von Ex-Bundesligaprofi Francisco Copado, 1:0. "Wir haben Frankfurt in der zweiten Halbzeit müde gespielt, konnten uns aber zunächst im letzten Drittel nicht entscheidend durchsetzen", so der neue FCB-Trainer Danny Schwarz. "Meine Jungs haben aber nie aufgegeben und sind nach der langen Pause an ihre Grenzen gegangen. Für diesen Aufwand haben sie sich am Ende noch belohnt." Die U 17 des SC Freiburg, die zum Zeitpunkt des Corona-bedingten Saisonabbruchs im März einen sportlichen Abstiegsplatz belegt hatte, ging am ersten Spieltag leer aus. Die Breisgauer mussten sich Staffel-Vizemeister TSG Hoffenheim 0:2 geschlagen geben. "Es war ein typisches Jugendspiel, in dem sich gute mit weniger guten Phasen abgewechselt haben", urteilte Freiburgs Trainer Federico Valente.

Die Trainer: Nachdem DFB-Rekordtorschütze und Weltmeister Miroslav Klose in diesem Sommer in den Profi-Trainerstab des FC Bayern München um Hansi Flick aufgerückt ist, wird die U 17 des Triple-Gewinners jetzt von Danny Schwarz betreut. Der 45-Jährige arbeitet schon seit seinem Karriereende 2012 im Nachwuchsbereich des Rekordmeisters, war zunächst Co-Trainer bei der U 19 sowie der zweiten Mannschaft. Hauptverantwortlich betreute der Ex-Bundesligaprofi (122 Einsätze für den VfB Stuttgart, die SpVgg Unterhaching und den TSV 1860 München) von Januar 2016 bis Juni 2019 die U 16 des FCB. In der zurückliegenden Spielzeit trainierte er gemeinsam mit dem argentinischen Ex-Nationalspieler Martin Demichelis die U 19. Aktuell absolviert Danny Schwarz - übrigens gemeinsam mit Vorgänger Miro Klose - die Ausbildung zum Fußball-Lehrer an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef. Bei der U 17 des SC Freiburg steht seit Januar 2018 Federico Valente an der Seitenlinie. Den Abstieg in seiner ersten Spielzeit konnte der 45-Jährige, der zuvor für die U 16 des Sport-Clubs verantwortlich war, zwar nicht mehr verhindern. Schon in der folgenden Spielzeit 2018/2019 gelang dem in der Schweiz geborenen Italiener aber mit den Breisgauern die direkte Rückkehr in die höchste deutsche B-Junioren-Spielklasse. Die Spielzeit 2019/2020 beendete er mit den Freiburgern auf dem 13. Tabellenplatz. Durch den Corona-bedingten Saisonabbruch gab es allerdings keine Absteiger.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga standen sich die U 17-Teams des FC Bayern München und des SC Freiburg seit der Einführung der höchsten deutschen Spielklasse bereits in 24 Ligaduellen gegenüber. Die Bilanz spricht mit 14 Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen klar für die Münchner. Noch deutlicher wird es beim Blick auf die zurückliegenden Duelle. Von den vergangenen acht Aufeinandertreffen hat der FCB sieben für sich entschieden. So auch in der Spielzeit 2019/2020, als sich die Freiburger 1:4 und 1:2 geschlagen geben mussten.

Die Stimmen: "Den SC Freiburg zeichnet eine klare Idee aus. Die Mannschaften sind erfahrungsgemäß spiel- und laufstark, treten dabei mit einer guten Ordnung auf", sagt FCB-Trainer Danny Schwarz im Gespräch mit DFB.de. "Für uns wird es wichtig sein, mit und ohne Ball eine hohe Intensität an den Tag zu legen." Wie schon zuvor gegen Hoffenheim erwartet Freiburgs Trainer Federico Valente mit dem FC Bayern München "den nächsten spielstarken Gegner mit einer hohen individuellen Qualität", wie der 45-Jährige auf DFB.de betont. "Um etwas mitnehmen zu können, müssen unsere Aufgaben als Kollektiv gut erledigen. Dafür wird eine gewisse Galligkeit in den Zweikämpfen eine Rolle spielen."

Die personelle Situation: Wie schon in Frankfurt muss der FC Bayern München auch gegen den SC Freiburg auf Yusuf Kabadayi (Aufbautraining) und Rares Canea (Kreuzbandriss) verzichten. Dominik Ceko (Knieverletzung) ist wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen und U-Nationalspieler Pepe Brekner ist nach seiner Gelb-Rotsperre aus der vergangenen Saison wieder spielberechtigt. Die Freiburger können nicht auf Stürmer Till Hausotter zurückgreifen, der sich nach seiner Einwechslung gegen Hoffenheim die Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte.

