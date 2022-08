Bayern empfangen 1860 im Münchner Derby

Das Münchner Stadtduell steht am 1. Spieltag in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga ganz besonders im Blickpunkt. Am Samstag (ab 11 Uhr) empfängt die U 19 des FC Bayern am heimischen Campus den Lokalrivalen TSV 1860, der gerade den Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse geschafft hat. Die Bilanz spricht dabei für die "Löwen". Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Vorbereitung: Die U 19 des FC Bayern München bereitete sich unter anderem während eines Trainingslagers in Oberstaufen im Allgäu auf den Saisonstart vor. Neben intensiven Einheiten sowie zwei Testspielen gegen den Männer-Landesligisten FV Rot-Weiss Weiler (1:3) und den Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim (2:2) standen dort auch Teambuilding-Maßnahmen auf dem Programm. "Es war eine gute Woche, das Teamgefüge haben wir schon ganz gut hinbekommen", lobte Bayern-Trainer Danny Galm. Auch der Lokalrivale und Aufsteiger TSV 1860 München testete unter anderem gegen Heidenheim, kam dabei allerdings zu einem 2:0-Erfolg. Von RB Salzburg trennten sich die "Löwen" 2:2. Den letzten Schliff holte sich die Mannschaft von Trainer Jonas Schittenhelm im fünftägigen Trainingslager in Viechtach (Niederbayern).

Die Trainer: Für die U 19 des FC Bayern München ist seit dem Beginn der abgelaufenen Saison Danny Galm (36) verantwortlich. Als A-Jugendlicher wurde der ehemalige Drittligaprofi (14 Einsätze für die Stuttgarter Kickers) 2005 mit der U 19 des VfB Stuttgart Deutscher Meister. Weitere Spielerstationen waren Eintracht Frankfurt II, der FC Energie Cottbus, der 1. FC Kaiserslautern II, die SpVgg Neckarelz und Viktoria Aschaffenburg. Von 2013 bis 2016 sammelte er parallel zu seiner Spielertätigkeit in Neckarelz auch schon erste Erfahrungen als U 19-Trainer. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2016 betreute Galm abwechselnd die U 16- und U 17-Junioren der TSG Hoffenheim. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung zum Fußball-Lehrer entschied sich Galm im Frühjahr 2021 dann für den Wechsel zum FC Bayern. Mit der U 19 des deutschen Rekordmeisters landete er in seiner Premierensaison auf Rang neun. Der ebenfalls 36 Jahre alte Jonas Schittenhelm, der früher in der Landesliga für den TSV 1881 Gau-Odernheim kickte, startete seine Trainerlaufbahn im Nachwuchs des SC Fürstenfeldbruck, ehe er 2016 zum TSV 1860 München wechselte. Seit etwas über einem Jahr ist er für die U 19 der "Löwen" verantwortlich, führte das Team als souveräner Meister der Bayernliga zum Wiederaufstieg in die Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga. 2020 war ihm dieses Kunststück schon mit der U 17 gelungen. Bis zum corona-bedingten Abbruch der Saison 2020/2021 folgten dann in der höchsten deutschen B-Junioren-Spielklasse 13 von 15 möglichen Punkten aus den ersten fünf Partien. Ein Großteil des damaligen Kaders ist jetzt auch für die U 19 am Ball.

Die Bilanz: Die U 19-Teams des FC Bayern München und des TSV 1860 München standen sich als Gründungsmitglieder in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga zwischen 2003 und 2017 in 28 Punktspielduellen gegenüber. Dabei spricht die Derbybilanz keineswegs für den Nachwuchs des Rekordmeisters, sondern für die "Löwen". Aus 13 Partien ging der TSV 1860 als Sieger hervor, zehnmal setzte sich der FC Bayern gegen den Stadtrivalen durch. Hinzu kamen fünf Unentschieden. Die beiden jüngsten Vergleiche in der Spielzeit 2016/2017 gingen allerdings an die "Roten" (2:1 und 3:0) und trugen auch dazu bei, dass die "Löwen" am Saisonende erstmals aus der höchsten deutschen Spielklasse absteigen mussten. Bis zur Rückkehr in diesem Sommer sollte es fünf Jahre dauern.

Die Zielsetzung: Nach einer eher durchwachsenen Spielzeit 2021/2022 will der FC Bayern in dieser Saison wieder weiter vorne landen, auch wenn Trainer Danny Galm die Erwartungen ein wenig dämpft. "Weil viele Spieler schon vorzeitig zur U 23 aufgerückt sind, gehen wir fast mit einer U 18 an den Start und werden zu Saisonbeginn vermutlich noch nicht unsere Topleistung bringen können", so der Fußball-Lehrer gegenüber DFB.de: "Unser Ziel ist es, auf eine Welle zu kommen. Dafür müssen wir in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen. Der VfB Stuttgart geht für mich als klarer Titelfavorit ins Rennen. Dahinter ist vieles möglich." Sein Trainerkollege Jonas Schittenhelm richtet den Blick in der Tabelle erst einmal nach unten. "Für uns geht es als Aufsteiger zunächst einmal darum, uns wieder in der A-Junioren-Bundesliga zu stabilisieren", so der 1860-Trainer im Gespräch mit DFB.de: "Bei einer Einfachrunde ohne Rückspiele und insgesamt sechs Absteigern wird es schon eine Herausforderung, den Klassenverbleib zu sichern."

Die Stimmen zum Spiel: "Wir freuen uns, dass wir mit einem Derby in die Saison starten", erklärt Bayern-Trainer Danny Galm: "Wir treffen auf einen starken Gegner, der ungeschlagen durch die Bayernliga marschiert ist. Weil bei uns noch nicht alles funktionieren wird, müssen wir gerade zu Beginn sehr viel investieren, um über den Kampf ins Spiel zu kommen. Das gilt natürlich erst recht in einem Derby." 1860-Trainer Jonas Schittenhelm sagt: "Auch wenn viele Jungjahrgänge im Bayern-Team stehen, verfügt der Gegner über eine extrem hohe Qualität und ist vor allem sehr spielstark. Direkt im ersten Ligaspiel auf den FCB zu treffen, ist überragend. Unsere Jungs sind bis in die Haarspitzen motiviert."

Die personelle Situation: Die Bayern müssen zum Saisonauftakt auf einige Stammkräfte verzichten. Mittelstürmer Samuel Unsöld (17) zog sich im Training eine Muskelverletzung zu und muss in der kommenden Zeit kürzertreten. Teamkollege Salih Sen (17) wird sogar mehrere Monate ausfallen. Der Mittelfeldspieler erlitt einen Syndesmosebandriss und wurde bereits erfolgreich operiert. Innenverteidiger Tarek Buchmann (17) fällt mit einem Bänderriss im Sprunggelenk aus. Torhüter Ritzy Hülsmann (18) hat dagegen nach überstandener Hüftverletzung im Trainingslager im Allgäu das individuelle Torwarttraining wieder aufgenommen und ist in dieser Woche in das Mannschaftstraining eingestiegen. Das Derby kommt für ihn jedoch zu früh. Beim TSV 1860 ist noch unklar, ob Nathan Wicht (18) zur Verfügung steht. Der Schweizer Mittelfeldspieler gehört bereits zum Profikader. Dort hat sich der ebenfalls noch für die U 19 spielberechtigte Innenverteidiger Leandro Morgalla (17) sogar schon etabliert. In den ersten drei Punktspielen in der 3. Liga und auch im DFB-Pokal gegen den Champions League-Teilnehmer Borussia Dortmund (0:3) war der deutsche U 18-Nationalspieler jeweils über 90 Minuten am Ball.

