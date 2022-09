Bayern-Coach Straus: "Ich habe großen Respekt vor Frankfurt"

Heute (ab 19.15 Uhr, live bei MagentaSport und Eurosport) geht die FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit dem Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Vizemeister FC Bayern München wieder los. Wer spielt um den Titel? Für wen geht es um den Klassenverbleib? Wer sind die spannenden neuen Gesichter? Und wie schlagen sich die Vizeeuropameisterinnen? DFB.de stellt Protagonist*innen aller zwölf Klubs in einer Serie vor. Diesmal: Vizemeister FC Bayern München und mit seinem neuen Trainer Alexander Straus. Der 46 Jahre alte Coach hat zuletzt den norwegischen Klub Sandviken TF/SK Brann mit 17 Siegen und einem Unentschieden in 18 Begegnungen zur Meisterschaft geführt. An diese Erfolge will er nun beim FC Bayern anknüpfen.

Alexander Straus über...

... das Angebot aus München: Es war eine schöne Überraschung für mich, als die Anfrage aus München kam. Ich war glücklich mit der Situation, die ich in Norwegen hatte. Wir haben dort gemeinsam sehr erfolgreich gearbeitet und es hat aus meiner Sicht alles gepasst. Ich hatte daher nicht unbedingt den Gedanken, etwas verändern zu müssen. Natürlich hatte es immer mal wieder das eine oder andere Angebot gegeben. Aber es war nie etwas dabei, was mich wirklich gereizt hätte – bis sich dann plötzlich die Verantwortlichen des FC Bayern gemeldet haben. Das hat alles verändert. Die Gespräche, die wir geführt haben, waren sehr, sehr gut. Danach ist mir die Entscheidung sehr leichtgefallen: Diese Anfrage konnte ich nicht ablehnen! Der FC Bayern ist einer der großen Namen in der Welt des Fußballs. Es ist ein Traum, für diesen Verein zu arbeiten.

... die ersten Tage und Wochen beim FC Bayern: Ich fühle mich sehr willkommen. Dennoch war es ein schwieriger Sommer für uns. Wegen der Europameisterschaft waren lange viele Spielerinnen nicht da. Wir hatten nicht viel Zeit für die Vorbereitung, aber diese haben wir perfekt genutzt. Wir mussten klare Prioritäten setzen und sehr effizient arbeiten. Es war gut, dass wir eine Woche in Italien und eine Woche in Frankreich waren. Dort konnten wir vieles einstudieren. Aber wir werden noch etwas Zeit brauchen, bis die Abläufe perfekt funktionieren. Wir werden das hinbekommen, darüber mache ich mir keine Sorgen.

... seine neue Mannschaft: Wir haben ein sehr gutes Team. Die Spielerinnen haben wirklich eine hohe Qualität. Die Aufgabe ist es jetzt, meine Philosophie vom Fußball zu vermitteln. Ich werde sicher nicht alles verändern. Aber ich werde die eine oder andere Anpassung vornehmen.

... seine Ziele für die neue Saison: Das werde ich immer wieder gefragt. Ich werde nicht sagen, dass wir diesen und jenen Wettbewerb gewinnen wollen - auch wenn ich weiß, dass der Anspruch beim FC Bayern immer ist, Titel zu holen. Ich konzentriere mich zunächst auf die Entwicklung der Mannschaft. Ich weiß, dass wir ein tolles Team formen werden, das aufregenden Fußball zeigen wird. Das wird eine gewisse Zeit dauern. Ich weiß aber ganz sicher, dass wir - wenn wir den Fokus nicht verlieren - erfolgreich sein werden. Das ist das Resultat der Arbeit, die wir investieren.

... den Zweikampf mit dem VfL Wolfsburg: Ich denke hier nicht nur an Wolfsburg, auch Frankfurt schätze ich zum Beispiel stark ein. In der Bundesliga gibt es viele starke Konkurrenten. Grundsätzlich schaue ich aber nicht auf andere Teams. Ich investiere meine ganze Kraft in den FC Bayern. Wir können nur unsere eigene Arbeit beeinflussen.

... den Auftakt gegen Eintracht Frankfurt: Es wird ein hartes Match für uns. Ich habe großen Respekt vor Frankfurt. Aber noch einmal: Ich schaue in erster Linie auf uns. Ich bin sehr glücklich über unser Team. Wir werden in dem großen Stadion spielen, das wird fantastisch für uns alle und vor allem für die Fans.

... seine Zeit in Norwegen: Saisonübergreifend sind wir bis zu meinem Abschied in 35 Begegnungen hintereinander unbesiegt geblieben. Man darf nicht vergessen, dass Sandviken TF/SK Brann ein Mittelfeldteam war, bis wir dorthin gekommen sind. Wir haben dort dann eine ganz klare Idee entwickelt und umgesetzt - genauso werden wir es auch beim FC Bayern machen. Wir waren in Norwegen ein fantastisches Team. Ich hatte dort einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben, und wir wollten am Ende dieser vier Jahre den Titel gewinnen. Dann ist es uns schon in der ersten Saison gelungen. Sandviken TF/SK Brann ist ein kleiner Klub, alle haben dort großartig zusammengearbeitet - nur so konnten wir erfolgreich sein. Jede und jeder ist wichtig. Nicht nur die Spielerinnen oder ich als Trainer. Es funktioniert nur gemeinsam. Ich kann nur ein guter Trainer sein, wenn alle anderen auch gut sind. Als One-Man-Show wird es nicht funktionieren.

[sw]