Bayerischer Verdienstorden für Deniz Aytekin

DFB-Schiedsrichter Deniz Aytekin hat am Mittwoch den Bayerischen Verdienstorden aus den Händen von Ministerpräsident Markus Söder erhalten. Es ist die höchste Auszeichnung, die der Freistaat Bayern vergibt.

Die Ehrung fand im Rahmen eines Festaktes im Antiquarium der Münchner Residenz statt, neben Aytekin wurden 87 weitere Frauen und Männer für ihre Verdienste geehrt. Unlängst hatte auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Auszeichnung erhalten.

Söder: "Aytekin ist ein echtes Aushängeschild des bayerischen Fußballs"

Der 44 Jahre alte Unparteiische aus dem fränkischen Oberasbach sei "national und international einer der besten Schiedsrichter", sagte Ministerpräsident Söder in seiner Laudatio. Denn er behalte "mit seinen überragenden Leistungen stets den Überblick". Aytekin sei "bis vor kurzem auch in europäischen Wettbewerben und bei Länderspielen im Einsatz" gewesen und zweimal Schiedsrichter des Jahres geworden, so Söder weiter. "Für uns ist er ein echtes Aushängeschild des bayerischen Fußballs."

Für Deniz Aytekin ist die Verleihung des Bayerischen Verdienstordens "eine große Ehre und etwas Außergewöhnliches". Er begreift die Ehrung zugleich "als Wertschätzung aller Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie als Anerkennung ihrer Leistung". Die Auszeichnung zeige, dass man als Unparteiischer "auch in dieser Funktion wahrgenommen und gewürdigt wird". Der Bundesliga-Referee wolle "die Werte Fairness, Respekt und Menschlichkeit auch im Profifußball vorleben", so Aytekin. "Vor allem das motiviert mich."

[af]